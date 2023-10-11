"У нас есть ресурсы": у Байдена заявили, что способны одновременно поддерживать Украину и Израиль (видео)

Администрация президента Джо Байдена намерена подготовить и подать предложения на утверждение Конгресса относительно пакетов помощи Украине и Израилю.

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У США есть достаточное количество ресурсов для того, чтобы поддерживать Израиль в защите своей территории и граждан и Украину против российской агрессии. Об этом на брифинге сообщил Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США.

Он отверг мысль о том, что одновременно такая поддержка невозможна. Салливан убежден, что у американского государства хватит ресурсов и средств, инструментов и потенциала, чтобы эффективно это делать.

"У нас есть ресурсы, инструменты и потенциал", — пояснил представитель Белого дома.

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Салливан подтвердил, что в ближайшее время администрация президента Джо Байдена намерена подготовить и подать предложения на утверждение Конгресса относительно пакетов помощи Украине и Израилю. Информацию относительно объединения их в один он не подтвердил.

Советник добавил, помощь Украине сейчас в интересах США, поскольку требует меньше ресурсов, чем в случае вероятной победы России. По его словам, украинский народ сдерживает распространение российской агрессии на другие страны в Европе. Это касается потенциальной необходимости привлечь американские войска к боевым действиям, поэтому поддержка будет продолжаться, несмотря на критику отдельных политических кругов.

Напомним, 10 октября Байден выступил с речью после нападения группировки ХАМАС на Израиль. Он отметил, что по всей территории США усилены меры по охране центров еврейской жизни. Руководитель американского государства произнес слова соболезнования каждой семье, пострадавшей от ужасных событий последних нескольких дней.