Преимущественно женщины и дети: из Сектора Газа готовят эвакуацию 358 украинцев, — МИД

По информации представителя МИД, направлен официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд из палестинского анклава и транзита по египетской территории. Ожидается согласование.

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МИД Украины и украинские посольства начали подготовительный этап эвакуации украинцев из Сектора Газа. Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook.

По его словам, это произошло на фоне решения властей Египта разрешить выезд иностранцев из Сектора Газа через КПП "Рафах".

Николенко отметил, что среди актуального списка желающих уехать сейчас 358 человек.

"Это — преимущественно женщины и дети. Со всеми поддерживается связь", — добавляет спикер.

Что известно о подготовке к эвакуации: детали

По информации Николенко, направлен официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд из палестинского анклава и транзита по египетской территории. Ожидается согласование.

Кроме того, в МИД подготовили документы для украинцев, которые не имеют действительных проездных документов.

Также Николенко отметил, что был забронирован необходимый транспорт.

Из Сектора Газа готовят эвакуацию 358 украинцев

"Сформирована группа дипломатов, которая прибудет на границу с Сектором Газа для помощи нашим гражданам на месте", — говорится в сообщении спикера.

В МИД отметили, что по сообщению египетской стороны, выезд иностранцев из Сектора Газа будет осуществляться в алфавитном порядке, в соответствии с их гражданством.

"Работаем, чтобы как можно быстрее вывезти наших людей. Вопрос находится на личном контроле министра Дмитрия Кулебы", — добавил спикер.

Атака ХАМАС на Израиль: информация о жертвах

13 октября посольство Украины в Израиле сообщило о 12 украинцах-жертвахатаки террористов ХАМАС7 октября. Позже информацию о жертвах уточнили. В частности, 15 октября стало известно о 20 гражданах Украины, которые попали под удар террористов: 13 человек были убиты, 7 — пропали без вести. На инфографике от правительства Израиля указано, что пострадавших граждан США — 39, из них 19 убиты, 20 пропали без вести. Отмечается, что данные будут меняться по мере идентификации тел.

Отметим, украинские дипломаты рассказали о ходе эвакуации граждан Украины из Израиля, а также из Сектора Газа. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, как ежесуточно вылетают авиарейсы, вывозящие от 150 до 200 человек за раз. На эвакуацию ожидают 1800 человек, которые зарегистрировались в специальной форме и готовы оплатить 399 евро за билет.

Напомним, около 270 украинцев на границе с Египтом ждут разрешения на выезд из Сектора Газа. 17 октября посол сообщил, что вопрос согласован со всеми сторонами, однако правительство Израиля пока отозвало разрешение, поскольку не может предоставить гарантии безопасности.