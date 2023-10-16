Выкупаем целые рейсы: из Израиля нужно вывезти почти 2 тысячи граждан Украины, — посол Корнийчук

Спонсоры пытаются помочь посольству Израиля доставить украинских граждан в безопасное место, указал посол Корнийчук. По его словам, за спасение нужно заплатить от 400 евро до 1000 долл.

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В Израиле, где Армия обороны ЦАХАЛ планирует провести спецоперацию по обезвреживанию боевиков ХАМАС, началась эвакуация украинских граждан. Одна из пассажирок эвакуационного рейса отметила, что ей пришлось заплатить около 400 евро на место в самолете. Причем утверждала, что посольство обещало бесплатное спасение для женщин и детей. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал о деталях событий в Израиле. По словам чиновника, дипломаты выкупают целые рейсы с ощутимой скидкой. Об этом Корнийчук рассказал в интервью "Украинскому радио".

Корнийчук пояснил, что приоритет для выезда имеют люди, которые прибыли в Израиль временно, а также — женщины и дети. К процессу привлекли украинских и израильских предпринимателей — они помогают выехать тем, кто оказался в наиболее затруднительном положении.

В целом на территории Израиля находится 15 тыс. граждан Украины, в Палестине — еще 1 тысяча. Кроме них, есть еще 14 тыс. человек, которые прибыли сюда временно в связи с вторжением РФ. Чтобы уехать из Израиля, нужно заполнить специальную форму, подчеркнул посол. В форме указывается, что человек готов самостоятельно оплатить билет на самолет.

Война в Израиле — детали эвакуации

На эвакуацию из Израиля зарегистрировалось около 1800 граждан Украины. Выезд уже начался, отметил посол: 15 октября вылетело 207 человек, а 16 октября 155 человек. По его словам, чтобы спасти всех, понадобится еще 3-4 рейса. Для этого полностью выкупают чартерные рейсы румынских и молдавских авиалиний.

Стоимость билета для выезда из Израиля составляет 399 евро за человека: если не поставить соответствующую отметку в форме, то зарегистрироваться невозможно. Но можно попробовать выехать самостоятельно. Впрочем, в этом случае, отметил Корнийчук, придется оплатить полную стоимость билета — около 1 тыс. долл.

"Безусловно. За тысячу долларов можно эвакуироваться. Здесь вопрос, во-первых, цены, а во-вторых — координации", — пояснил посол. Также есть и другие пути для выезда, например паром: "Есть и другие варианты. Люди, например, покупают билеты на Кипр и идут на пароме. Там спокойно и дешевле".

Эвакуация из Сектора Газа — подробности

Из Сектора Газа готовятся выехать 270 человек, напомнил посол — они находятся рядом с КПП Рафах на границе с Египтом. На сегодня есть договоренность об открытии прохода, поэтому люди находятся неподалеку. Во время недавнего обстрела двое из них пострадали, им оказывают помощь. Когда люди выедут из Газы, их доставят в Каир, откуда они должны выехать в течение 48 часов.

"Люди компактно находятся в южном секторе, возле пункта пропуска Рафах. Мы сегодня ночью получили согласие израильтян. Также американцы нам подтвердили, что есть определенное трехстороннее соглашение об открытии пункта пропуска, в первую очередь, для иностранцев".

Отметим, в Израиле должны начаться боевые действия против террористов ХАМАС, которые 7 октября пересекли границу Сектора Газа и убили около 1200 человек. Кроме того, похищено около 150 человек, причем, согласно данным посла Корнийчука, среди них может быть пять украинцев.

На сегодня Армия обороны Израиля наносит ракетные удары по штабам боевиков в Секторе Газа и отчитывается об уничтожении командиров исламистов. Тем временем накапливается бронетехника ЦАХАЛ: десятки машин зафиксировали СМИ. Также заметили подготовку бронемашин к угрозе с воздуха: на танки наваривают металлические решетки для защиты от ударных дронов.

Напоминаем, 14 октября Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, что за два часа до выезда из Сектора Газа правительство Израиля отменило разрешение на эвакуацию. При этом отмечалось, что причина отмены — отсутствие гарантий безопасности. Между тем с территории Газы предлагают выехать 1 миллиону гражданских: ЦАХАЛ рекомендует перебраться на юг, чтобы не попасть под удар во время антитеррористической операции.