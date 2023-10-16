Викуповуємо цілі рейси: з Ізраїлю потрібно вивезти майже 2 тисячі громадян України, — посол Корнійчук

Спонсори намагаються допомогти посольству Ізраїля доставити українських громадян у безпечне місце, вказав посол Корнійчук. З його слів, за порятунок потрібно сплатити від 400 євро до 1000 дол.

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У Ізраїлі, де Армія оборони ЦАХАЛ планує провести спецоперацію зі знешкодження бойовиків ХАМАС, почалась евакуація українських громадян. Одна з пасажирок евакуаційного рейсу зазначила, що їй довелось сплатити близько 400 євро на місце в літаку. При чому стверджувала, що посольство обіцяло безплатний порятунок для жінок та дітей. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів про деталі подій в Ізраїлі. Зі слів посадовця, дипломати викуповують цілі рейси з відчутною знижкою. Про це Корнійчук розповів у інтерв'ю "Українському радіо".

Корнійчук пояснив, що пріоритет для виїзду мають люди, які прибули до Ізраїлю тимчасово, а також — жінки та діти. До процесу долучили українських та ізраїльських підприємців — вони допомагають виїхати тим, хто опинився у найбільш скрутному становищі.

В цілому на території Ізраїлю перебуває 15 тис. громадян України, в Палестині — ще 1 тисяча. Крім них, є ще 14 тис. людей, які прибули сюди тимчасово у зв'язку з вторгненням РФ. Щоб виїхати з Ізраїлю, потрібно заповнити спеціальну форму, наголосив посол. У формі вказується, що людина готова самостійно сплатити кошти за квиток на літак.

Війна в Ізраїлі — деталі евакуації

На евакуацію з Ізраїлю зареєструвалось близько 1800 громадян України. Виїзд вже почався, зазначив посол: 15 жовтня вилетіло 207 осіб, а 16 жовтня 155 осіб. З його слів, щоб врятувати усіх, знадобиться ще 3-4 рейси. Для цього повністю викупають чартерні рейси румунських та молдовських авіаліній.

Вартість квитка для виїзду з Ізраїлю складає 399 євро за людину: якщо не поставити відповідну позначку у формі, то зареєструватись не можливо. Але можна спробувати виїхати самостійно. Втім у цьому випадку, наголосив Корнійчук, доведеться сплатити повну вартість квитка — близько 1 тис. дол.

"Безумовно. За тисячу доларів можна евакуюватися. Тут питання, по-перше, ціни, а по-друге – координації", — пояснив посол. Також є й інші шляхи для виїзду, наприклад пором: "Є й інші варіанти. Люди, наприклад, купують квитки на Кіпр і йдуть на поромі. Там спокійно і дешевше".

Евакуація з Сектору Гази — подробиці

З Сектору Гази готуються виїхати 270 осіб, нагадав посол — вони перебувають поруч з КПП Рафах на кордоні з Єгиптом. На сьогодні є домовленість про відкриття проходу, тому люди перебувають неподалік. Під час недавнього обстрілу двоє з них постраждали, їм надають допомогу. Коли люди виїдуть з Гази, їх доправлять до Каїру, звідки вони повинні виїхати протягом 48 годин.

"Люди компактно перебувають в південному секторі, біля пункту пропуску Рафах. Ми сьогодні вночі отримали згоду ізраїльтян. Також американці нам підтвердили, що є певна тристороння угода щодо відкриття пункту пропуску, в першу чергу, для іноземців".

Зазначимо, в Ізраїлі мають початись бойові дії проти терористів ХАМАС, які 7 жовтня перетнули кордон Сектору Гази і убили близько 1200 осіб. Крім того, викрадено близько 150 людей, при чому, згідно з даними посла Корнійчука, серед них може бути п'ять українців.

На сьогодні Армія оборони Ізраїлю завдає ракетних ударів по штабах бойовиків у Секторі Гази та звітує про знищення командирів ісламістів. Тим часом накопичується бронетехніка ЦАХАЛ: десятки машин зафіксували ЗМІ. Також зауважили підготовку бронемашин до загрози з повітря: на танки наварюють металеві решітки для захисту від ударних дронів.

Нагадуємо, 14 жовтня Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що за дві години до виїзду з Сектору Гази уряд Ізраїлю скасував дозвіл на евакуацію. При цьому зазначалось, що причина скасування — відсутність гарантій безпеки. Між тим з території Гази пропонують виїхати 1 мільйону цивільних: ЦАХАЛ рекомендує перебратись на південь, щоб не потрапити під удар під час антитерористичної операції.