"Мангали" як на війні в Україні: в Ізраїлі захистили танки Merkava від атак дронів (фото)

Ізраїльські танки захищені металевими решітками, які мають вберегти їх від ударів з повітря. На світлинах з полігонів видно, що решітками захищено далеко не усі бронемашини.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у перші дні після нападу ХАМАС 7 жовтня заявила про намір повністю знешкодити загрозу з боку Сектору Гази, де дислокуються праворадикальні ісламісти-терористи. Штаби та склади терористів вже тиждень потрапляють під ракетні удари ізраїльтян, але наземна операція все ще не почалась. Між тим у мережі опублікували фото надсучасних ізраїльських танків Merkava: щоб захистити їх від ударів безпілотників, використовують досвід вторгнення РФ в Україну. В деталях захисту танків ЦАХАЛ розібрався Фокус.

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На світлинах, зроблених фотокореспондентом Saeed Qaq в Ізраїлі, видно колону танків Merkava. Помітно, що на частині з них (на 6 танках, а не на усіх), згори наварено спеціальні решітки — так звані "мангали". Зазначимо, "мангали" — спеціальні пристосування, винайдені під час бойових дій в Україні: їх використовують для захисту бронемашин від ударів дронів з вибухівкою.

Колона танків Merkava в Ізраїлі Фото: Getty Images Фото: Getty Images

На ще одній світлина від фотографа Gil Cohen-Magen можна детально роздивитись новітнє оснащення. Решітка складається з кількох секцій і закриває башту танка на висоті близько метра над люками.

Захисний "мангал" над танком Merkava Фото: Getty Images

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Зазначимо, Merkava — основний бойовий танк Армії оборони Ізраїлю, який уперше використали у бойових умовах під час Першої Ліванської війни у 1982 році. Особливістю бронемашини є підвищений захист екіпажу, для чого посилили броню у передній частині, а також підвищена живучість та здатність долати бездоріжжя. Орієнтовна вартість — від 3,5 до 4,5 млн дол. залежно від моделі.

У перші дні протистояння з ХАМАС ЗМІ опублікували світлини начебто підбитого танка Merkava. Пізніше з'ясувалось, що це фейк, створений російськими пропагандистами. Однак було відео, на якому показано момент скидання гранати з коптера на ізраїльську бронемашину. Наголошувалось, що Merkava IV має потужний захист екіпажу, у тому числі — від атак коптерів, тому бійці ЦАХАЛ врятувались.

14 жовтня у мережі показали колону ізраїльських бронемашин, які накопичуються неподалік від можливих місць бойових дій в Ізраїлі. Зазначається, що можливе місце зйомки — місцевість біля Сектору Гази. Крім того, 10 жовтня у ЦАХАЛ повідомили про встановлення бар'єра навколо місцевості, підконтрольної терористам: для цього використали і танки, і кораблі, і авіацію.

Тим часом влада Ізраїлю запропонувала терміново евакуюватись жителям Гази. Зокрема, щоб не постраждати від антитерористичної операції, мають виїхати не менш як мільйона громадян.

Нагадуємо, ізраїльська служба зовнішньої розвідки "Моссад" запропонувала владі заборонити діяльність агенції Al Jazeera. Причина такого звернення — штаб-квартира медіа розташована у Катарі, який підтримує бойовиків ХАМАС з сектору Гази. Між тим агенція Reuters повідомила про введення режиму припинення вогню на півдні Сектору Гази, де розташовані пункти для пропуску біженців. Втім влада Ізраїлю заперечила: заявили, що перемир'я не оголошувалось.