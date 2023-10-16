"Моссад" пропонує уряду Ізраїлю заборонити роботу журналістів Al Jazeera у країні: що сталося

За інформацією урядового пресбюро, переважна більшість співробітників катарського телеканалу є громадянами Ізраїлю.

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Ізраїльська служба зовнішньої розвідки "Моссад" рекомендувала уряду Ізраїлю заборонити у країні діяльність кореспондентів телекомпанії Al Jazeera, що базується і фінансується владою Катару, яка підтримує організацію ХАМАС. Про це повідомляє ізраїльське видання newsru.co.il.

Це сталося після того, як міністр зв'язку Ізраїлю Шомо Караїі подав на розгляд уряду постанову про надзвичайний стан у країні. Саме у межах цього документа з’ясувалася потреба, як зазначив Караїі, у закритті ізраїльських офісів Al Jazeera через їхню співпрацю з угрупованням ХАМАС.

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У чому звинувачують журналістів Al Jazeera

Як повідомили ізраїльські ЗМІ, "Моссад" надав дані, які підтверджують розкриття співробітниками телекомпанії конфіденційної інформації, що розкриває місця розташування сил ЦАХАЛу.

Урядове пресбюро підтримує позбавлення журналістських посвідчень у кореспондентів, проте тих, хто мовить арабською мовою. Ті журналісти, які ведуть мовлення англійською, на думку пресбюро, можуть продовжити свою діяльність.

Міністерство закордонних справ також підтримує цей крок, але попереджає про можливі негативні репутаційні наслідки.

Що чекає на Al Jazeera

У разі ухвалення рішення про припинення роботи журналістів Al Jazeera в Ізраїлі, офіси телекомпанії будуть закриті по всій країні, обладнання конфісковане. Не виключено, що журналісти, які є іноземцями, будуть депортовані з країни. Мовлення Al Jazeera на ізраїльських платформах багатоканального телебачення буде заблоковано.

Наразі в Ізраїлі налічується близько 30 співробітників телекомпанії, проте вони — переважно громадяни Ізраїлю.

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Раніше Фокус повідомляв, що внаслідок ракетного удару по Лівану з боку Ізраїлю під обстріл потрапили журналісти Reuters, Al Jazeera та Agence France-Presse. При цьому оператор Reuters загинув.

Нагадаємо, Фокус писав: 13 жовтня ЗМІ повідомили, що під час нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули громадяни понад двадцяти країн світу. Міжнародні організації повідомляють про загибель журналістів, деякі поранені або зникли безвісти. Загальна чисельність загиблих перевищила 1300 осіб.

Крім того, відомо про дванадцятьох громадян України, які загинули внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль. За даними посольства, наразі вісім українців вважаються зниклими безвісти.