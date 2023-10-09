ХАМАС "знищив" ізраїльський танк Merkava, але є одне "але": журналіст розкрив новий фейк РФ

За словами Дениса Казанського, російський військкор знайшов кадри знищення танка Т-90М "Прорив" і видав їх за ліквідацію ізраїльської бронетехніки. На довершення пропагандист показав, як загинув екіпаж ЗС РФ.

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Російський пропагандист Андрій Руденко спробував видати російський танк Т-90М "Прорив", що палав, за ізраїльський багатомільйонний "Меркава". Він також заявив, що зброю бойовикам ХАМАС поставив Київ. На фейк звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

Так званий "військкор" Руденко опублікував у соцмережах відеозапис, на якому ЗСУ знищують новітній танк Т-90М "Прорив" разом з екіпажем, стверджуючи, що нібито це ізраїльський танк "Меркава".

"Тим часом "найкращі" танки у світі ХАМАС спалює один за одним. І причому роблять українською зброєю", — ідеться в публікації.

Пост пропагандиста про танк "Меркава"

У відповідь український журналіст написав, що "військкор" із РФ знайшов в українських пабліках запис знищення російської розробки Т-90М "Прорив", видав його за підрив ізраїльської "Меркави" і на довершення ще й показав, як загинув російський екіпаж.

Знищення Т-90 "Прорив"

"Усе це заради брехливого вкидання про те, що ХАМАС нібито воює зброєю з України", — написав автор публікації.

Знищення російського танка

Скільки в Ізраїлю танків "Меркава"

В арсеналі Армії оборони Ізраїлю перебуває близько:

400 Merkava MkIV;

приблизно 700 Merkava MkIII;

200 Merkava MkIV (дані за 2022 рік);

у червні 2014 року було досягнуто домовленостей про постачання Сінгапуру 50 нових Merkava Mk.4 на $500 млн.

"Меркава" ("колісниця") — основний бойовий танк ізраїльської армії. Перша серійна розробка з'явилася 1979 року. Останньою модифікацією стала "Меркава Барак".

Нагадаємо, що ізраїльтянці вдалося вижити під час атаки ХАМАС на рейв-фестиваль: протягом трьох годин вона прикидалася мертвою.

Також повідомлялося, що 30-річну тату-художницю Шані Лук, яка лежала в пікапі бойовиків ХАМАС, упізнали за татуюванням і дреди. Встановили також ім'я 25-річної Ноа Аргамані, студентки, яка відвідала захід біля кордону із Сектором Гази та, імовірно, перебуває в заручниках.