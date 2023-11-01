"Будемо повторювати поки існуватиме Ізраїль": у ХАМАС анонсували нові атаки (відео)

Один з очільників терористів вільно виступив на одному з арабських телеканалів, свідчить запис. Ніхто його не зупинив, коли він говорив, що ХАМАС планує і далі "учити" Ізраїль.

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Член Політбюро ХАМАС Газі Хамад заявив, що терористи з сектору Гази будуть повторювати атаки на Ізраїль. Повідомив, що так буде доти, поки існує ця країна. Заяву праворадикального ісламіста опублікував арабський телеканал Memri TV.

Важливо

США та Ізраїль розглядають залучення миротворців для Сектору Гази після знищення ХАМАС, — ЗМІ

Уривок цитати Хадама розмістили у Twitter телеканалу. Вказується, що запис зробили 24 жовтня — через два тижні після убивства 1400 людей під час атаки на Ізраїль.

Представник ХАМАС наголосив, що терористи будуть атакувати "знову і знову". Мета нападів — "надати Ізраїлю урок".

"Ми будемо повторювати атаку 7 жовтня знову й знову, доки Ізраїль не буде знищено. Ми жертви — все, що ми робимо, виправдано", — заявив він.

Війна в Ізраїлі — деталі

Зазначимо, напад терористів ХАМАС на Ізраїль відбувся зранку 7 жовтня. Протягом кількох годин нападники проникли у кілька десятків ізраїльських населених пунктів, при цьому убивши майже півтори тисячі людей та захопивши близько 200 заручників.

Після цього уряд Ізраїлю оголосив війну ХАМАС і заявив, що на територію Сектору Газу увійде Армія оборони (ЦАХАЛ), щоб знищити усіх терористів. ЦАХАЛ почав завдавати ракетних ударів по штабах та складах БК на території палестинського анклаву. 28-30 жовтня стало відомо про початок наземної операції: вперед рушили колони бронетехніки.

Тим часом в ООН не змогли прийняти резолюцію, яка б визнавала право ізраїльтян на самозахист. Пропозицію США, яка містила ці тези, заблокували представники Росії, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів. Ізраїльський представник на знак ганьби цього міжнародного зібрання вдягнув зірку Давида.

Президент США Джо Байден планує надавати Ізраїлю пакет військової допомоги розміром близько 14 млрд дол. Крім того, у Середземне море відправили два авіаносці, які підкріпили літаками з військовим спорядженням.

Американські урядовці намагаються відшукати найбільш прийнятний спосіб урегулювання ситуації у Секторі Гази. Для цього розробили три варіанти, при чому згідно з одним на територію анклаву можуть ввести міжнародних миротворців.

Також у мережі поширили ще один план: жителів Гази могли оселити на Синайському півострові, який у 100 разів більший за анклав. Однак Єгипет, якому належить ця територія, з такою пропозицією не погодився.

Нагадуємо, ЗМІ з'ясували, що терористи ХАМАС володіють морським безпілотником, який могли використати під час атаки 7 жовтня. Тим часом стало відомо, що американська розвідка майже не стежила за радикалами в Секторі Гази: не вважала це пріоритетною задачею.