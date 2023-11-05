"В войне бывают жертвы": в Израиле министр оскандалился заявлением о ядерном оружии
По данным журналистов, премьер Биньямин Нетаньяху быстро отверг заявление министра культурного наследия Амихая Элиаху о возможности ядерного удара по Сектору Газа и отстранил его.
Израильский министр культурного наследия Амихай Элияху был отстранен от участия в заседаниях правительства после того, как он высказал идею сброса ядерной бомбы на Сектор Газа. Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Как говорится в источнике, ультраправый министр выразил мнение о том, что ядерный удар по Сектору Газа следует рассматривать как один из возможных вариантов. Когда ему напомнили о наличии в Секторе Газа мирных граждан и заложников, он подчеркнул, что во времена войны неизбежно бывают жертвы.
"Я молюсь и надеюсь на их возвращение, но война имеет свою цену. Почему жизнь похищенных, освобождение которых я очень хочу, важнее жизни солдат и людей, которых потом убьют", — сказал Элиаху.
Министр также заявил, что не следует предоставлять гуманитарную помощь Сектору Газа, аргументируя это тем, что подобное содействие не было бы предоставлено нацистам в годы Второй мировой войны.
Реакция Биньямина Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху быстро отверг заявление Элиаху о возможности ядерного удара по Сектору Газа.
"Слова Амихая Элияха оторваны от реальности… Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с самыми высокими стандартами международного права, чтобы предотвратить вред непричастным людям, и мы будем продолжать это делать до победы", — сказал он.
В контексте возникшего конфликта, премьер-министр Нетаньяху принял решение отстранить упомянутого министра от участия в заседаниях правительства Израиля.
Напомним, сухопутные войска Израиля "прорвали" переднюю линию обороны ХАМАС. По мнению контр-адмирал Хагари, наземная операция израильской армии "продвигается по плану". ЦАХАЛ атакует с суши, воздуха и моря.
Ранее Фокус писал, ЦАХАЛ вступил в бой с боевиками ХАМАС в подземном городе Газы. По словам Рика Бреннана, главы регионального управления ВОЗ, в Секторе Газа сейчас "катастрофа поверх катастрофы". Он подчеркнул, что потребности в области здравоохранения растут, а способность международных организаций их удовлетворить быстро снижается.