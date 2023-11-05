"У війні бувають жертви": в Ізраїлі міністр оскандалився заявою про ядерну зброю

За даними журналістів, прем'єр Беньямін Нетаньягу швидко відкинув заяву міністра культурної спадщини Аміхая Еліаху про можливість ядерного удару по Сектору Гази і відсторонив його.

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Ізраїльського міністра культурної спадщини Амігая Еліяху відсторонили від участі в засіданнях уряду після того, як він висловив ідею скидання ядерної бомби на Сектор Газа. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Як ідеться в джерелі, ультраправий міністр висловив думку про те, що ядерний удар по Сектору Гази слід розглядати як один із можливих варіантів. Коли йому нагадали про наявність у Секторі Гази мирних громадян і заручників, він наголосив, що за часів війни неминуче бувають жертви.

"Я молюся і сподіваюся на їхнє повернення, але війна має свою ціну. Чому життя викрадених, звільнення яких я дуже хочу, важливіше за життя солдатів і людей, яких потім уб'ють", — сказав Еліаху.

Міністр також заявив, що не слід надавати гуманітарну допомогу Сектору Газа, аргументуючи це тим, що подібне сприяння не було б надано нацистам у роки Другої світової війни.

Реакція Беньяміна Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу швидко відкинув заяву Еліаху про можливість ядерного удару по Сектору Газа.

"Слова Аміхая Еліяха відірвані від реальності... Ізраїль і ЦАХАЛ діють відповідно до найвищих стандартів міжнародного права, щоб запобігти шкоді непричетним людям, і ми продовжуватимемо це робити до перемоги", — сказав він.

У контексті конфлікту, що виник, прем'єр-міністр Нетаньягу ухвалив рішення відсторонити згаданого міністра від участі в засіданнях уряду Ізраїлю.

Нагадаємо, сухопутні війська Ізраїлю "прорвали" передню лінію оборони ХАМАС. На думку контр-адмірал Хагарі, наземна операція ізраїльської армії "просувається за планом". ЦАХАЛ атакує із суходолу, повітря і моря.

Раніше Фокус писав, ЦАХАЛ вступив у бій з бойовиками ХАМАС у підземному місті Гази. За словами Ріка Бреннана, глави регіонального управління ВООЗ, у Секторі Газа зараз "катастрофа поверх катастрофи". Він підкреслив, що потреби в галузі охорони здоров'я зростають, а здатність міжнародних організацій їх задовольнити швидко знижується.