Є можливість: єменські хусити загрожують кораблям Ізраїлю в Червоному морі (карта)

Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що хусити можуть здійснювати ракетні атаки, оскільки іранський КВІР раніше передав угрупованню необхідне озброєння.

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Лідер руху хуситів Абдул Малік аль-Хуті погрожує атакувати ізраїльські кораблі в Червоному морі, особливо в районі Баб-ель-Мандеба. Про це заявив Інститут вивчення війни (ISW).

Така загроза, на думку аналітиків Інституту, підтверджує постійну небезпеку з боку цього терористичного угруповання.

"В останні роки хусити неодноразово погрожували морським перевезенням навколо Червоного моря. Також хусити здійснили кілька нападів на комерційні судна в Червоному морі за допомогою водних саморобних вибухових пристроїв і розгорнули морські міни біля узбережжя Червоного моря Ємену", — зазначає ISW.

Водночас експерти Інституту підкреслюють, що зараз у хуситів є можливість здійснювати такі атаки, оскільки сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) надали кошти для цього.

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Випадки обстрілу військових кораблів на Близькому Сході

Наприкінці жовтня CNN повідомляло, що хусити намагалися вдарити ракетами по кораблю Військово-морських сил США USS Carney біля узбережжя Ємену. Американський корабель перехопив тоді кілька снарядів.

"Ця акція стала демонстрацією інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони, яку ми побудували на Близькому Сході, і яку ми готові використовувати, коли це необхідно, для захисту наших партнерів і наших інтересів у цьому важливому регіоні", — підтвердив на брифінгу прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

Він уточнив, що не було жодних жертв серед американських сил і серед цивільного населення на місцях.

"Неясно, на що були націлені ракети. Можливо, ракети були випущені по кораблю USS Carney або спрямовані на іншу ціль", — наводить видання думку експертів.

Крім того, військовий корабель США збив 15 листопада дрон над Червоним морем, випущений з території Ємену.

Війна в Ізраїлі — останні новини

ХАМАС проводить операцію зі стримування наступу ізраїльських сил у секторі Гази для досягнення стратегічного й оперативного ефекту, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

"Місія ХАМАС із відтермінування має стратегічний ефект, допомагаючи йому мобілізувати підтримку ХАМАС серед своїх партнерів, усередині регіону і на міжнародному рівні. Зусилля ХАМАС із затримки також підтримують оперативні цілі ХАМАСу в секторі Гази, які включають в себе збереження основних можливостей і ключових лідерів, а також створення умов для ведення заколоту проти ізраїльських сил у секторі Гази, якщо це необхідно", — зауважують у доповіді аналітики ISW.

Карта бойових дій на Близькому Сході Фото: ISW

Сили Армії оборони Ізраїлю продовжили операції із зачистки на північ від міста Газа.

"Палестинські ополченці провели два вогневі удари із закритих позицій по ізраїльських силах у центральній частині сектору Гази. ЦАХАЛ відкрив два гуманітарні коридори, що ведуть на вулицю Салах аль-Дін, для евакуації цивільного населення з північної частини сектора Гази", — уточнюють експерти.

Палестинські бойовики, за повідомленнями ISW, зіткнулися з ізраїльськими силами в Тулькармі та здійснили напади за допомогою СВУ. Народний фронт визволення Палестини закликав палестинців атакувати ізраїльських солдатів і мирних жителів на Західному березі.

"15 листопада бойовики палестинської міліції здійснили 14 атак на ізраїльські сили безпеки на Західному Березі. Підтримувані Іраном бойовики, зокрема ліванська "Хезболла", здійснили 15 листопада 9 транскордонних атак на півночі Ізраїлю", — фіксує ISW.

Ісламський опір в Іраку (коаліція підтримуваних Іраном іракських довірених осіб) заявив про чотири напади на бази США в Сирії протягом 14-15 листопада. Група аль-Даферина Ісламського опору в Іраку пригрозила ескалацією атак проти США в регіоні.

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Нагадаємо, іранські проксі в Ємені офіційно вступили у війну проти Ізраїлю 31 жовтня. Офіційний представник Збройних сил Ємену бригадний генерал Ях'я ас-Сарі фактично оголосив про підтримку палестинців у секторі Гази і початок бойових дій проти Ізраїлю.

Раніше в Мінфіні Ізраїлю повідомили, скільки коштує війна з ХАМАС. За даними журналістів, оцінка ґрунтується на тому, що війна триватиме від 8 до 12 місяців, обмежиться сектором Гази, без повної участі ліванської "Хезболли", Ірану або Ємену.