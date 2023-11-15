Військовий корабель США збив дрон над Червоним морем, випущений із території Ємену, — ЗМІ

За підрахунками журналістів, це другий випадок від початку гострої фази конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, коли американським військовим довелося збивати боєприпаси, що летять поруч зі своїми військовими кораблями.

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Американський військовий корабель збив дрон над Червоним морем, який запустили з території Ємену. Про це в середу, 15 листопада, повідомило агентство Reuters із посиланням на двох офіційних представників влади США.

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США направлять до берегів Ізраїлю тисячі морпіхів і понад 10 військових кораблів, — WP (фото)

За підрахунками журналістів, судячи з усього, це тільки другий випадок від початку гострої фази конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, коли американським військовим кораблям доводиться збивати боєприпаси, що летять поруч зі своїми військовими кораблями.

Представники США на умовах анонімності зазначили, що есмінець Thomas Hudner класу Arleigh Burke збив дрон рано вранці. Не повідомлялося, наскільки близько дрон перебував поруч із кораблем перш ніж його збили.

Нагадаємо, що США таємно надає зброю Ізраїлю. За даними Bloomberg, Міноборони США передало Ізраїлю протибункерні боєприпаси; різні види снарядів відправляють зі складів США та Європи.

Також повідомлялося, що через два дні після захоплення ЦАХАЛ підірвав парламент ХАМАС у Секторі Газа. На розміщених кадрах видно будівлю, оповиту густим димом. Однак немає інформації про те, чи встояла вона. Армія оборони Ізраїлю повідомляла про контроль над будівлею кілька днів тому.