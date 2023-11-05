Уперше у військовій історії: Ізраїль збив балістичну ракету в космосі, — ЗМІ (відео)

ПРО Arrow була першою системою, розробленою після війни в Перській затоці спеціально для знищення цілей за межами атмосфери.

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Система протиракетної оборони Arrow збила ракету, випущену проіранськими повстанцями-хуситами в Ємені, за межами атмосфери Землі. Балістична ракета, націлена на ізраїльське портове місто Ейлат, була запущена з території Ємену і пролетіла приблизно 1600 кілометрів над Аравійським півостровом. Про це в четвер, 2 листопада, повідомив ЦАХАЛ на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Ізраїль уперше в історії перехопив ракету в космосі

Перший випадок перехоплення ракети в космосі

Вважається, що це перший випадок у військовій історії, коли балістична ракета була перехоплена в космосі, пише видання The Telegraph.

ЦАХАЛ оприлюднив мало подробиць про перехоплення, проте відомо, що на озброєнні ВПС Ізраїлю перебувають кілька батарей системи Arrow 2, яка використовує гіперзвукові ракети-перехоплювачі для знищення цілей, що наближаються, на великій висоті за межами атмосфери Землі.

У заяві ізраїльської армії йдеться про те, що системи ВПС відстежили траєкторію ракети і перехоплювали її в найбільш підходящий "оперативний момент".

"Успішне перехоплення — це щось більше, ніж просто захист мешканців Ейлата та нанесення удару по вихвалянням хуситів. Насамперед, це доводить Ірану, який стояв за запуском і надав ракету хуситам, що Ізраїль має можливість діяти проти його ракетної програми, і це має значно ширші наслідки для регіонального конфлікту", — заявив представник ізраїльського міністерства оборони.

Що відомо про збиту ракету хуситів і ПРО Arrow

Знищена балістична ракета, запущена в понеділок, 30 жовтня, як повідомляється, була ракетою Kader — поліпшеною версією іранської розробки Shahab-3.

Маючи довжину понад 15 метрів, Kader несе фугасну боєголовку, а дальність її дії дає змогу хуситам атакувати цілі по всій території Ізраїлю.

Це саме та загроза, для протидії якій було розроблено ізраїльську систему Arrow, вперше розгорнуту близько 25 років тому.

Спільний американо-ізраїльський проєкт Arrow виник з необхідності дати Ізраїлю можливість захистити себе після того, як ізраїльські міста атакували іракські ракети "Скад" під час першої війни в Перській затоці в січні 1991 року.

Тоді як інші системи ПРО спочатку призначалися для збивання літаків і їх доводилося адаптувати під перехоплення балістичних ракет великої дальності на набагато більших висотах і швидкостях, ПРО Arrow була першою системою, розробленою спеціально для цього завдання.

Нагадаємо, іранські проксі в Ємені офіційно вступили у війну проти Ізраїлю в понеділок, 31 жовтня. Офіційний представник Збройних сил Ємену бригадний генерал Ях'я ас-Сарі фактично оголосив про підтримку палестинців у секторі Газа і початок бойових дій проти Ізраїлю.

Раніше в Мінфіні Ізраїлю повідомили, скільки коштує війна з ХАМАС. За даними журналістів, оцінка ґрунтується на тому, що війна триватиме від 8 до 12 місяців, обмежиться Сектором Газа, без повної участі ліванської "Хезболли", Ірану або Ємену.