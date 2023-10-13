Арсенал "Хезболли": які ракети можуть застосувати ліванські бойовики проти сил Ізраїлю (фото)

У розпорядженні бойовиків є широкий арсенал реактивних снарядів систем залпового вогню, балістичних і протикорабельних ракет. За непідтвердженими даними, на 2016 рік у "Хезболли" було в наявності понад 150 тисяч різних ракет.

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В умовах, коли війна між Ізраїлем і ХАМАС триває вже шостий день, побоювання з приводу ризику залучення до неї угруповання "Хезболла" тільки посилюються. У зв'язку з цим постає питання, яким арсеналом озброєння володіють ліванські бойовики, адже існує думка, що саме "Хезболла" є найпотужнішим недержавним угрупованням на Близькому Сході. Про це йдеться в матеріалі The War Zone.

На думку автора публікації Томаса Ньюдіка, масштаб загрози, яку становить арсенал "Хезболли" для Ізраїлю, важко переоцінити, адже бойовики здатні завдавати ударів углиб території, використовуючи потужне і сучасне озброєння.

Крім того, "Хезболла" має у своєму розпорядженні великі наземні сили, а також величезний арсенал реактивних снарядів, ракет дальнього радіусу дії і безпілотників-камікадзе. Тому вступ у конфлікт ліванців і фактичне відкриття другого фронту може призвести до величезних наслідків у регіоні.

Бойовик ліванського угруповання "Хезболла"

Реактивні системи

Точну кількість ракетного озброєння "Хезболи", безумовно, неможливо визначити. За різними оцінками, може йтися про 150 тисяч ракет. Однак це дані на 2016 рік, тепер же ця цифра може бути на порядок більшою.

"Хоча оцінки, як і раніше, сильно різняться, досить сказати, що "Хезболла" володіє ракетним арсеналом, не схожим на жоден державний суб'єкт, і може швидко розгорнути його для завдання масових руйнувань в Ізраїлі", — зазначає Ньюдік.

Водночас більшість із цих боєприпасів є ракетами малої дальності, і зазвичай без систем наведення, але навіть вони здатні перевантажити ізраїльську ППО "Залізний купол", що і було показано на практиці під час ударів ХАМАС 7 жовтня.

Наприклад, ракети "Хезболли" калібром 107 мм — це копія китайських РСЗВ Type 63. Пекін постачав цю зброю Ірану і Сирії, які, своєю чергою, виробляли власні варіанти, а потім передавали їх "Хезболлі". Дальність стрільби цих ракет становить від 5 до 6 км, вони несуть 8 кг осколково-фугасну боєголовку, а їхня вага перед запуском становить близько 42 кг.

Реактивна система залпового вогню типу "Град"

Основним видом систем залпового вогню є 122-мм аналог радянської "Катюші" і пізніших систем "Град". Вага боєголовки становить 25 кг, а дальність польоту снаряда — до 25 км. Водночас вважається, що перехоплювачі "Залізного купола" досить ефективні проти таких систем.

Важливо

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В арсеналі "Хезболли" також є розроблена в Китаї ракета для системи Type 81 калібру 122 мм, яка може оснащуватися касетною боєголовкою. Залежно від боєголовки дальність стрільби таких ракет різна, але з касетною частиною вони можуть вражати цілі на відстані до 13 км. Крім того, є й аналоги радянських "Ураганів", які називаються Raad-2 і Raad-3. Ці системи вже можуть завдавати ударів на дистанції понад 60 км.

Щодо важчого ракетного озброєння, то тут в арсеналі "Хезболли" є іранська розробка калібру 240 мм Falaq-1 з дальністю до 7 км і Fajr-3, здатна вражати цілі на дистанції 40 км.

Ще один зразок — сирійська Khaibar-1, створена, вочевидь, за мотивами більш ранньої китайської розробки. Ця ракета може нести 150 кг боєголовку на дистанцію 100 км, тому вважається найефективнішою і відносно точною в ракетному арсеналі "Хезболли".

Іранська ракета Zelzal-2

Також існує ракета Zelzal — іранська розробка часів Холодної війни, яка, вочевидь, була доставлена через Сирію. Дальність її польоту сягає 200 км, а маса боєголовки 600 кг. Недолік точності Zelzal компенсується величезним руйнівним потенціалом.

Балістика

Ймовірно, "Хезболла" має у своєму розпорядженні сотні іранських ракет Fateh-110 і M-600, які є найбільш далекобійними в ракетному арсеналі. Вони здатні нести 500 кг боєголовку, маючи дальність польоту до 180 км.

Існують суперечливі дані, що ліванці також мають на озброєнні ракети "Скад" з дальністю польоту до 342 км і масою боєголовки до 1 тонни. Їхня наявність становить загрозу ураження цілей у глибині території Ізраїлю.

Іранська балістична ракета Fateh-110

"Очевидно, що наявність "Скад" загалом дає змогу "Хезболлі" завдавати удару по будь-якій точці Ізраїлю і робити це з великою ймовірністю. Особливу заклопотаність викликає той факт, що бойовики можуть використовувати цю зброю для ураження ключових об'єктів в Ізраїлі, наприклад, ядерних об'єктів і головних укріплених баз", — підкреслив експерт.

Протикорабельні ракети

Про протикорабельні ракетні можливості "Хезболли" стало відомо після того, як у 2006 р. це угруповання завдало удару по корвету INS Hanit ізраїльських ВМС біля берегів Лівану. Як зброю було використано ракету китайського виробництва C-802, оснащену, за деякими даними, іранською системою наведення.

С-802, як і раніше, перебуває на озброєнні "Хезболли", але відтоді до неї приєдналися подальші розробки тієї ж ракети, надані Іраном. Базовий варіант C-802 — це дозвукова ракета морського базування з турбореактивним двигуном, дальністю 120 км і боєголовкою вагою 165 кг.

За ізраїльськими даними, "Хезболла" отримала ще більш потужну протикорабельну зброю — російський "Яхонт", експортний варіант П-800 "Онікс". Однак невідомо, як ці надзвукові ракети потрапили до рук "Хезболли", хоча найімовірнішим кандидатом на їхнє одержання видається Сирія, вважає Ньюдік. Йдеться про 12 одиниць цих ракет, хоча на сьогодні їх може бути більше.

Протикорабельна ракета "Онікс"

Наявність цих протикорабельних ракет серйозно ускладнює морські операції в східному Середземномор'ї, зокрема потенційно далеко від узбережжя Лівану. Це проблема не тільки для ВМС Ізраїлю, а й для ВМС США, які також діятимуть в умовах протистояння, якщо "Хезболла" вступить у конфлікт, зазначив експерт.

Висновки

Загалом розвиток ударних можливостей "Хезболли" останніми роками означає, що угруповання тепер здатне тримати під загрозою численні ізраїльські населені пункти та інфраструктуру, а також здійснювати проти них складні багатогранні повітряні атаки.

"Хоча Ізраїль робив усе, що завгодно, але не стояв на місці, оскільки ця загроза зростала, навіть найпередовіша і найглибше ешелонована система протиповітряної оборони у світі зіткнулася б із серйозними проблемами, якби їй довелося відбити великомасштабний напад "Хезболли", — підсумував експерт.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан 13 жовтня заявив, що в разі продовження "воєнних злочинів" ЦАХАЛ і гуманітарної блокади Гази та Палестини спровокують відповідну реакцію з боку "осі опору". Глава іранського МЗС пояснив, що під воєнними злочинами він має на увазі вбивства мирних жителів і вимкнення електрики в Газі.