Ізраїль знайшов "найсучаснішу" російську зброю на базах "Хезболли", — Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю не уточнив, яку саме зброю було знайдено, але наголосив, що новий громадянський конфлікт в Лівані став би трагедією.

Related video

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) на півдні Лівану знайшла "найсучаснішу" російську зброю на базах терористичного угрупування "Хезболла". Про це в інтерв'ю Le Figaro заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Насамперед Нетаньягу наголосив, що згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року, лише ліванській армії дозволено мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані.

"Однак у цьому районі "Хезболла" вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї", — зазначив прем'єр Ізраїлю.

Нетаньягу не уточнив, яку саме російську зброю знайшов ЦАХАЛ, проте підкреслив, що нова громадянська війна в Лівані "була б трагедією".

"Звичайно, наша мета – не провокувати. Ізраїль не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану", — сказав Нетаньягу.

За його словами, єдиною метою Ізраїлю в Лівані є "дозволити нашим громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися в безпеці".

Нагадаємо, 9 жовтня Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль ліквідував Насраллу, його заступника та заступника його заступника.

7 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна готова припинити ведення бойових дій на півдні Лівану після досягнення кількох важливих цілей.