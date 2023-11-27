Йеменские хуситы запустили две баллистические ракеты по американскому эсминцу USS Mason

Американский корабль вместе с партнерами отреагировал на попытку захватить торговое судно Central Park группой неизвестных. После отражения попытки захвата корабля йеменские хуситы запустили ракеты в сторону эсминца.

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Повстанцы-хуситы из Йемена захватили коммерческий танкер Central Park в Аденском заливе. На помощь кораблю вышел американский эсминец USS Mason вместе с партнерами. Они освободили торговое судно, но затем иранские прокси запустили две баллистические ракеты в сторону эсминца. Об этом сообщает Центральное командование США.

26 ноября эсминец Военно-морских сил США USS Mason вместе с кораблями союзников ответил на сигнал бедствия торгового судна Central Park, которое подверглось нападению неизвестного субъекта. Коалиция смогла освободить судно. Впоследствии пятеро нападавших попытались скрыться на небольшой лодке. Американский эсминец преследовал беглецов и заставил их сдаться. Экипаж торгового корабля находится в безопасности.

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Затем примерно в 1:41 27 ноября из подконтрольных районов иранских прокси в Йемене были запущены две баллистические ракеты в направлении эсминца USS Mason и корабля Central Park. Ракеты упали примерно в 10 морских милях (18 км) от кораблей. В это время корабль ВМС США завершал операцию реагирования на событие. Отмечается, что члены экипажа кораблей не пострадали.

"Мы будем продолжать работать с союзниками и партнерами над обеспечением безопасности международных судоходных путей", — заявил командующий Центрального командования армии США генерал Майкл Эрик Курилла.

Напомним, 16 ноября в ISW писали, что йеменские хуситы угрожают израильским кораблям в Красном море.

20 ноября йеменские хуситы показали кадры захвата корабля Galaxy Leader .