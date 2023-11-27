Єменські хусити запустили дві балістичні ракети по американському есмінцю USS Mason

Американський корабель разом з партнерами відреагував на спробу захопити торговельне судно Central Park групою невідомих. Після відбиття спроби захоплення корабля єменські хусити запустили ракети в бік есмінця.

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Повстанці-хусити з Ємену захопили комерційний танкер Central Park в Аденській затоці. На допомогу кораблю вийшов американський есмінець USS Mason разом з партнерами. Вони звільнив торговельне судно, але потім іранські проксі запустили дві балістичні ракети в бік есмінця. Про це повідомляє Центральне командування США.

26 листопада есмінець Військово-морських сил США USS Mason разом з кораблями союзників відповів на сигнал лиха торговельного судна Central Park, яке зазнало нападу невідомого субʼєкта. Коаліція змогла звільнити судно. Згодом пʼятеро нападників спробували втекти на невеликому човні. Американський есмінець переслідував втікачів й змусив їх здатись. Екіпаж торговельного корабля перебуває в безпеці.

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Потім приблизно о 1:41 27 листопада з підконтрольних районів іранських проксі в Ємені були запушені дві балістичні ракети в напрямку есмінця USS Mason та корабля Central Park. Ракети впали приблизно за 10 морських миль (18 км) від кораблів. В цей час корабель ВМС США завершував операцію реагування на подію. Зазначається, що члени екіпажу кораблів не постраждали.

"Ми продовжуватимемо працювати з союзниками і партнерами над забезпеченням безпеки міжнародних судноплавних шляхів", — заявив командувач Центрального командування армії США генерал Майкл Ерік Курілла.

Нагадаємо, 16 листопада в ISW писали, що єменські хусити загрожують ізраїльським кораблям в Червоному морі.

20 листопада єменські хусити показали кадри захоплення корабля Galaxy Leader.