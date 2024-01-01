Хусити знову атакували судна в Червоному морі. Компанія Maersk зупинила трафік (інфографіка)

За словами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона, влада Ірану має допомогти зупинити напади єменських хуситів, оскільки вони здавна підтримують їх.

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Підтримувані Іраном бойовики-хусити атакували контейнеровоз Maersk ракетами і невеликими човнами. Про це повідомило в неділю 31 грудня агентство Reuters.

Це, за інформацією видання, спонукало компанію Maersk призупинити всі рейси через Червоне море. Один із найбільших у світі вантажоперевізників заявив 31 грудня, що затримає всі транзити через цей район на 48 годин після того, як судно Maersk Hangzhou було влучно уражено ракетою близько 17:30 у суботу, 30 грудня.

"Екіпаж судна Maersk Hangzhou в безпеці, на борту судна не було виявлено жодних ознак загоряння, судно продовжило шлях на північ, у Порт-Суец", — повідомила судноплавна компанія.

Водночас представник хуситів заявив, що група скоїла напад, тому що екіпаж корабля відмовився прислухатися до попереджувальних сигналів. Він сказав, що 10 військовослужбовців-хуситів "загинули і зникли безвісти" після того, як їхні човни зазнали нападу американських військ у Червоному морі.

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США запевняють судноплавні компанії, що Червоне море безпечне, — Bloomberg

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що його вертольоти потопили три з чотирьох човнів після відповіді на сигнали SOS, а четверте судно зникло.

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі відмовився повідомити, які варіанти обговорюються і чи розглядає Вашингтон можливість нанесення превентивного удару.

"Ми публічно дали зрозуміти хуситам, ми ясно дали зрозуміти нашим союзникам і партнерам у регіоні в приватному порядку, що ми серйозно ставимося до цих загроз", — уточнив Кірбі.

Атака на судно Maersk Hangzhou була останнім нападом хуситів, які з листопада тероризують судна в Червоному морі, щоб продемонструвати свою підтримку палестинському ісламістському угрупованню ХАМАС.

Зміна трафіку в Червоному морі

Напади єменських бойовиків-хуситів порушили світову торгівлю: великі судноплавні компанії обирають довший і дорожчий маршрут навколо африканського мису Доброї Надії, а не через Суецький канал, через який проходить близько 12% світової торгівлі.

Маршрут через південну частину Африки набагато довший і дорожчий Фото: Скриншот

США, які розпочали операцію Operation Prosperity Guardian, ще 19 грудня заявили, що понад 20 країн зголосилися брати участь у зусиллях із захисту суден у водах Червоного моря недалеко від Ємену. Однак напади тривають, і союзники США неохоче приєднуються до коаліції, причому майже половина з них не заявляють про свою присутність публічно.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив у неділю, 31 грудня, що під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амірабдоллахіаном він наголосив: Іран має допомогти зупинити атаки хуситів у Червоному морі.

"Я ясно дав зрозуміти, що Іран розділяє відповідальність за запобігання цим атакам з огляду на їхню давню підтримку хуситів", — заявив Кемерон у соцмережі X, додавши, що напади "загрожують життю невинних людей і світовій економіці".

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Коаліція не допоможе: єменські хусити обіцяють нові атаки в Червоному морі, — Reuters (інфографіка)

19 грудня Пентагон оголосив про початок операції Prosperity Guardian проти іранських проксі в Ємені.