"Хочуть розподілити транспортні шляхи та послабити Захід", — Мусієнко про ситуацію в Ємені (відео)

Європа ретельно відслідковує активність РФ на тлі ситуації у Ємені. Данія не забула плани СРСР у разі війни з НАТО захопити країну, зазначає керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Хусити продовжують обстрілювати кораблі при підтримці не тільки Ірану, але й, можливо, Китаю та Росії. Тут є велика причина для протистояння у вигляді транспортних коридорів, бо Іран розглядає можливість прокладання великого торгівельного шляху з Індії через Азербайджан і до РФ, а Китай давно мріє реалізацію "Шовкового шляху". Про це в інтерв'ю Фокусу розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, ще одним амбітним проєктом, з яким носиться Росія "як з писаною торбою" — це "Арктичний шлях". РФ в будь-який спосіб, заманюванням та створенням небезпек, намагається перенаправити на себе міжнародні шляхи, створивши конкуренцію тому ж Суецькому каналу.

"В Суецькому каналі не вперше виникають проблеми, згадаємо затор з танкерів, — акцентує Олександр Мусієнко. — Сьогодні це проблема з Єменом. Тому це не просто локальний інцидент судячи з того, як активізувались великі країни навколо цієї проблеми".

За словами експерта, Іран використовує єменських хуситів, як свої проксі-сили. Їх накачують зброєю, надають гроші й підтримку і хусити, Хезболла та Хамас воюють замість Ірану. Це робиться для створення кризи в міжнародній економіці, зазначає Олександр Мусієнко, адже через відмову транспортування через суецький канал зросте і вартість доставки й страхування вантажів, що вдарить по країнах Заходу.

"Проте на сухопутну операцію в Ємені не варто розраховувати, — каже аналітик. — Саудівська Аравія та ОАЕ пробували, але в них не вийшло повністю розбити хуситів".

І цей же час Європа серйозно ставиться до можливої активізації загроз з боку РФ на цьому тлі, зазначає експерт. Наприклад, в Данії, за його словами, прекрасно пам'ятають плани часів СРСР, за якими у випадку війни з НАТО Радянський Союз має захопити Данію, щоб повністю локалізувати балтійське море, причому навіть з використанням тактичною ядерної зброї.

"Тому саме Данія є одним із потужних союзників України в протистоянні російській агресії, — зазначає Олександр Мусієнко. — Ця країна відразу нам відправила всі найсучасніші установки "Цезар" і продовжує активно допомогати".

Раніше Фокус повідомляв, що США завдали нових ударів по хуситах у Ємені. За інформацією журналістів, президент США Джо Байден заявив, що наказав завдати чергових ударів "прямою відповіддю" на напади повстанців на комерційні судна в Червоному морі.