США і Британія знову завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені, — ЗМІ (фото, відео)

За даними американського оборонного відомства, військові США і Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів вдарили по 8 об'єктах хуситів у Ємені.

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У ніч на 23 січня Збройні сили США та Великої Британії знову завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Про це пише Al Jazeera.

Представник хуситів сказав у коментарі журналістам, що бомбардування торкнулося столичної авіабази Аль-Дайламі. Вибухи також були чутні в провінціях Таїз, Аль-Байда і Хаджа.

Як зазначає CNN, посилаючись на представників Міноборони США, це вже восьмий раунд атак американських військових на інфраструктуру хуситів трохи більше ніж за 10 днів.

Повідомляється, що атаки були націлені на ударні дрони, а також на протикорабельні балістичні та крилаті ракети хуситів. Операція проводиться з метою позбавити угруповання можливості вести вогонь по міжнародних морських шляхах.

США і Британія знову завдали ударів по об'єктах хуситів

Що говорять у США

Пресслужба Центрального командування Збройних сил США підтвердила, що американські війська і союзники завдали спільних ударів по об'єктах у Ємені в рамках "триваючих міжнародних зусиль із реагування на дестабілізуючу і незаконну діяльність хуситів".

У відомстві зазначили, що військові США і Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів завдали ударів по 8 об'єктах хуситів у Ємені.

"Ці удари спрямовані на те, щоб послабити здатність хуситів продовжувати нерозважливі та незаконні напади на кораблі США та Великої Британії, а також на міжнародне комерційне судноплавство в Червоному морі, Баб-ель-Мандебській протоці та Аденській затоці", — наголосили у пресслужбі.

Літаки злітають для нанесення ударів по об'єктах хуситів у Ємені

Що говорять у Великій Британії

У Міноборони Великої Британії підтвердили удари по Ємену, зазначивши, що напади хуситів на судноплавство в Червоному морі продовжують загрожувати життю моряків і порушувати судноплавство.

"Разом із нашими американськими партнерами ми провели черговий раунд ударів з метою самооборони", — йдеться в повідомленні.

У відомстві також повідомили, що в атаці було залучено чотири літаки RAF Typhoon.

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє план тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені, адже протягом 10 днів зупинити атаки угруповання на морську торгівлю в Червоному морі не вдалося.

Раніше, 15 січня, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що хусити продовжують обстрілювати кораблі за підтримки не тільки Ірану, а й, можливо, Китаю та Росії.