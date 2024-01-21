Администрация Байдена готовится к длительной военной кампании против хуситов, — WP

Официальные лица в Соединенных Штатах заявляют: о годах по операции в Йемене речь не идет. Однако и сказать, когда военный потенциал хуситов будет подорван, пока не могут.

Related video

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план длительной военной кампании против хуситов в Йемене, ведь в течение 10 дней остановить атаки группировки на морскую торговлю в Красном море не удалось. Об этом говорится в The Washington Post.

Некоторые американские чиновники обеспокоены планами на бессрочную операцию, потому что, как они считают, она может втянуть Вашингтон в другой непредсказуемый ближневосточный конфликт.

В настоящее время в Белом доме обсуждают варианты дальнейших действий администрации в ответ на движения Ирана в последние дни.

Хуситы с помощью своей кампании, а именно более 30 ракетных и беспилотных атак на коммерческие и морские суда с ноября, пытаются давить на Израиль.

Важно

Хуситы снова атаковали суда в Красном море. Компания Maersk остановила трафик (инфографика)

В то же время ответ США также рискует втянуть Байдена в еще одну нестабильную кампанию в регионе. А это может подорвать его попытку переориентировать внешнюю политику США на Россию и Китай.

Представители администрации, говорившие на условиях анонимности, описали американскую стратегию в Йемене как попытку подорвать высокопоставленный военный потенциал хуситов, чтобы ограничить их способность совершать нападения на суда в Красном море и Аденском заливе или, по меньшей мере, обеспечить достаточный сдерживающий фактор, чтобы избегающие риска судоходные компании возобновили отправку судов по водным путям региона.

"Мы четко представляем себе, кто такие хуситы, и каково их мировоззрение. Поэтому мы не уверены, что они немедленно прекратят свои действия, но мы, безусловно, пытаемся ослабить и уничтожить их потенциал", — сказал высокопоставленный американский чиновник в комментарии изданию.

Напомним, администрация Байдена уже внесла йеменских боевиков-хуситов в список террористических организаций.

В конце 2023 года, а именно 9 декабря, вооружённая группировка хуситов в Йемене, действующая при поддержке Ирана, заявила, что будет блокировать прохождение через Баб-эль-Мандебский пролив на пути к Суэцкому каналу всех кораблей из любых стран, направляющихся в Израиль. В рамках этого заявления была совершена серия атак по гражданским кораблям ракетами и дронами, были также попытки брать их на абордаж.