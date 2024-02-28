Немецкий фрегат впервые подвергся атаке хуситов в Красном море, — СМИ

По информации немецкого издания taz.de, на прошлой неделе боевики-хуситы заявили, что хотят расширить атаки на торговые суда у берегов страны и готовы к применению подводного оружия.

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Немецкий фрегат "Гессен", дислоцированный в Красном море для защиты международного судоходства, впервые отразил атаку йеменских хуситов. Об этом сообщил немецкий Spiegel.

Во вторник, 27 февраля, фрегат успешно применил боевое оружие ВМС Германии в рамках операции, которая считается самой опасной военно-морской миссией Бундесвера.

"Гессен" ранее отправился из Вильгельмсхафена в район боевых действий с целью иметь возможность приступить к выполнению операции сразу после решения Бундестага. В пятницу, 23 февраля, Бундестаг одобрил участие Германии в миссии ЕС "Аспидес", а министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что операция будет способствовать стабилизации региона, но в то же время является "одной из самых опасных для ВМС Германии за последние десятилетия".

Вместе с тем, Центральное командование США (Centcom) заявило, что американские самолеты "и военный корабль союзников" сбили пять беспилотников хуситов в период с 21:50 до 22:55 по местному времени. Пока неясно, был ли это фрегат "Гессен". Согласно сообщению Centcom на онлайн-платформе X, дроны были отправлены из районов, контролируемых ополченцами в Йемене, и поставили под угрозу коммерческие и военно-морские суда в регионе.

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Международная миссия под руководством США и Великобритании также борется с хуситами в Красном море с начала 2024 года. Цель этой операции — перехватывать беспилотники и ракеты хуситов, а также уничтожать их склады оружия, ракетные системы и другую военную инфраструктуру.

Хуситы рассчитывают на эскалацию ситуации

С начала войны в секторе Газа йеменские хуситы стали нападать на торговые суда в Красном море, чем нанесли серьезный удар по мировой торговле. Являющиеся союзниками Ирана, они хотят добиться прекращения израильских атак в секторе Газа, обстреливая торговые суда в Красном море. Израильская военная операция является ответом на террористическую атаку исламистского движения ХАМАС 7 октября.

По информации немецкого издания taz.de, на прошлой неделе ополченцы-хуситы заявили, что хотят расширить атаки на торговые суда у берегов страны и готовы к применению подводного оружия. Лидер группировки Абдуль-Малик аль-Хути заявил в телеобращении, что они рассчитывают на эскалацию в качестве ответа на эскалацию Израиля в секторе Газа. На данный момент атаке подверглись 48 кораблей, кроме того, были повреждены подводные кабели между Европой и Азией.

Морской путь через Красное море и Суэцкий канал — один из важнейших маршрутов мировой торговли. Из-за нападений хуситов, вооруженных Ираном, крупные судоходные компании все чаще избегают кратчайшего морского сообщения между Азией и Европой, что оказывает существенное влияние на мировую экономику.

Почти ежедневно американские военные наносят удары по целям хуситов, включая ракеты и беспилотники, нацеленные на корабли и вооружение, подготовленное к стрельбе. Совсем недавно, 25 февраля, американские и британские войска атаковали 18 объектов хуситов в восьми местах. По информации США, в их число входили подземные склады оружия ополченцев, а также склады ракет, беспилотников, систем ПВО и радиолокационных систем. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс пригрозил экстремистам дальнейшими нападениями, если они не прекратят атаки на торговые суда.

Помимо США, в операциях по отражению нападений йеменских боевиков участвуют и другие западные страны, например Великобритания. 18 стран принимают участие в чисто оборонительной военной операции ЕС по защите торгового судоходства. Помимо Германии, корабли в Красное море отправляют, в частности, Бельгия, Италия и Франция.

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Фокус писал, что, по данным разведки США, хуситы и россияне владеют одними и теми же беспилотниками из Ирана.

Напомним, 20 января иранские прокси нанесли ракетный удар по американской авиабазе "Аль-Асад" на западе Ирака. По официальным данным, пострадали по меньшей мере один иракский военнослужащий и несколько американских военных.