Німецький фрегат уперше зазнав атаки хуситів у Червоному морі, — ЗМІ

За інформацією німецького видання taz.de, минулого тижня бойовики-хусити заявили, що хочуть розширити атаки на торгові судна біля берегів країни і готові до застосування підводної зброї.

Related video

Німецький фрегат "Гессен", дислокований у Червоному морі для захисту міжнародного судноплавства, уперше відбив атаку єменських хуситів. Про це повідомив німецький Spiegel.

У вівторок, 27 лютого, фрегат успішно застосував бойову зброю ВМС Німеччини в рамках операції, яка вважається найнебезпечнішою військово-морською місією Бундесверу.

"Гессен" раніше відправився з Вільгельмсхафена в район бойових дій з метою мати змогу приступити до виконання операції одразу після рішення Бундестагу. У п'ятницю, 23 лютого, Бундестаг схвалив участь Німеччини в місії ЄС "Аспідес", а міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що операція сприятиме стабілізації регіону, але водночас є "однією з найнебезпечніших для ВМС Німеччини за останні десятиліття".

Водночас Центральне командування США (Centcom) заявило, що американські літаки "і військовий корабель союзників" збили п'ять безпілотників хуситів у період з 21:50 до 22:55 за місцевим часом. Поки незрозуміло, чи був це фрегат "Гессен". Згідно з повідомленням Centcom на онлайн-платформі X, дрони були відправлені з районів, контрольованих ополченцями в Ємені, і поставили під загрозу комерційні та військово-морські судна в регіоні.

Важливо

Eurofighter і F/A-18 "посунули" F-35: чому новітні літаки не використовують проти хуситів

Міжнародна місія під керівництвом США та Великої Британії також бореться з хуситами в Червоному морі з початку 2024 року. Мета цієї операції — перехоплювати безпілотники та ракети хуситів, а також знищувати їхні склади зброї, ракетні системи та іншу військову інфраструктуру.

Хусити розраховують на ескалацію ситуації

Від початку війни в секторі Гази єменські хусити почали нападати на торгові судна в Червоному морі, чим завдали серйозного удару по світовій торгівлі. Будучи союзниками Ірану, вони хочуть домогтися припинення ізраїльських атак у секторі Газа, обстрілюючи торгові судна в Червоному морі. Ізраїльська військова операція є відповіддю на терористичну атаку ісламістського руху ХАМАС 7 жовтня.

За інформацією німецького видання taz.de, минулого тижня ополченці-хусити заявили, що хочуть розширити атаки на торгові судна біля берегів країни і готові до застосування підводної зброї. Лідер угруповання Абдуль-Малік аль-Хуті заявив у телезверненні, що вони розраховують на ескалацію як відповідь на ескалацію Ізраїлю в секторі Гази. Наразі атаки зазнали 48 кораблів, крім того, було пошкоджено підводні кабелі між Європою та Азією.

Морський шлях через Червоне море і Суецький канал — один із найважливіших маршрутів світової торгівлі. Через напади хуситів, озброєних Іраном, великі судноплавні компанії дедалі частіше уникають найкоротшого морського сполучення між Азією та Європою, що суттєво впливає на світову економіку.

Майже щодня американські військові завдають ударів по цілях хуситів, включно з ракетами і безпілотниками, націленими на кораблі та озброєнням, підготовленим до стрільби. Нещодавно, 25 лютого, американські та британські війська атакували 18 об'єктів хуситів у восьми місцях. За інформацією США, до їх числа входили підземні склади зброї ополченців, а також склади ракет, безпілотників, систем ППО і радіолокаційних систем. Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс пригрозив екстремістам подальшими нападами, якщо вони не припинять атаки на торгові судна.

Крім США, в операціях із відбиття нападів єменських бойовиків беруть участь й інші західні країни, наприклад Велика Британія. 18 країн беруть участь у суто оборонній військовій операції ЄС із захисту торгового судноплавства. Крім Німеччини, кораблі в Червоне море відправляють, зокрема, Бельгія, Італія та Франція.

Важливо

Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі: технології Ірану не можна недооцінювати, — експерт

Фокус писав, що, за даними розвідки США, хусити і росіяни володіють одними і тими самими безпілотниками з Ірану.

Нагадаємо, 20 січня іранські проксі завдали ракетного удару по американській авіабазі "Аль-Асад" на заході Іраку. За офіційними даними, постраждали щонайменше один іракський військовослужбовець і кілька американських військових.