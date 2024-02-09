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Военный Фокус Российско-украинская война Операция против хуситов в Йемене

Хуситы и россияне владеют одними и теми же беспилотниками из Ирана, — разведка США (фото)

обломки иранских беспилотников
Фото: Минобороны США | Остатки дронов иранского производства, доставленные из Ирака и Украины

Анализ обломков, проведенный специалистами Defense Intelligence Agency, показал, что БПЛА хуситов Waid 1 и Waid 2 и российские "Герани" схожие характерные элементы конструкции.

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По данным разведывательного агентства США, повстанцы-хуситы, базирующиеся в Йемене, оснащены теми же ударными дронами иранского производства, что и российские войска, который вторглись в Украину. Об этом 8 февраля сообщили обозреватели Defence News.

Такие выводы были сделаны специалистами на основе найденных деталей, а также визуального сравнения общедоступных изображений.

Согласно опубликованному отчету Defense Intelligence Agency (DIA), анализ обломков сбитых дронов йеменских боевиков показал, что Иран вооружает своих прокси, в том числе, беспилотниками Waid 1 и Waid 2. По мнению экспертов DIA, они имеют общие особенности с иранскими Shahed-131/136. Речь идет о конструкции фюзеляжа, трубках Пито и удлиненных носовых конусах.

Иранские беспилотники Fullscreen
Скриншот отчета Defense Intelligence Agency
Иранские беспилотники Fullscreen
Скриншот отчета Defense Intelligence Agency
Иранские беспилотники Fullscreen
Скриншот отчета Defense Intelligence Agency

Такие же характерные элементы конструкции имеют и российские беспилотники "Герань-1" и "Герань-2", которые тоже являются беспилотниками иранского происхождения, хотя и под другим брендом.

Стабилизаторы крыла Waid 2, показанные хуситами в Йемене, соответствуют размерам и форме крыльев самолета Shahed-136, показанного в Иране, и обломков самолета Geran-2 — российского названия Shahed-136, — найденных после российских атак на Украине", — говорится в оценке DIA.

Иранские беспилотники Fullscreen
Скриншот отчета Defense Intelligence Agency
Иранские беспилотники Fullscreen
Скриншот отчета Defense Intelligence Agency
Иранские беспилотники Fullscreen
Скриншот отчета Defense Intelligence Agency

Кроме того в октябре прошлого года Украина захватила почти неповрежденный дрон Mohajer 6 в Черном море. Компоненты, извлеченные из обломков, имеют маркировку, очень похожую на ту, что была замечена в Иране. Данный беспилотник иранского происхождения публично демонстрировался в Иране и Ираке, и его можно легко опознать по характерному хвосту, а также по установленным на нем аппаратуре наблюдения и управляемым боеприпасам.

Иранские беспилотники Fullscreen
Скриншот отчета Defense Intelligence Agency

Отвечая на вопрос о распространении иранских беспилотников среди двух разных вооруженных сил в двух разных регионах, представитель DIA отметил, что вся имеющаяся у агентства информация "по этой теме содержится в отчете и сопроводительном релизе". Агентство, базирующееся на Объединенной базе Анакостия-Боллинг к югу от Капитолия, является основным источником иностранной разведки для военных целей.

Использование иранских дронов на Ближнем Востоке отметила и представитель Пентагона Сабрина Сингх в беседе с журналистами 6 февраля. По ее словам Министерство обороны США очень четко заявило, что Иран поставляет хуситам и другим ополченцам, поддерживаемым иранскими военными, оружие и различные возможности, включая БПЛА.

Напомним, в конце ноября прошлого года беспилотные летательные аппараты, похожие на российские Shahed, атаковали Тулу в Российской Федерации. При этом журналисты отметили, что он не имеет ничего общего с UJ-22 и"Бобрами".