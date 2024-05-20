Єменські хусити атакували в Червоному морі корабель із російською нафтою (відео)

По нафтовому танкеру, який прямував із Новоросійська до Китаю, вдарили протикорабельною ракетою. Судно залишилося на плаву.

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Підтримувані Іраном бойовики-хусити вдарили протикорабельною ракетою по грецькому нафтовому танкеру в Червоному морі, який перевозив російську нафту. Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

Танкер "M/T Wind" йшов під панамським прапором біля узбережжя Ємену в Червоному морі. Судно завантажилося нафтою в російському чорноморському порту Новоросійськ і прямувало до Китаю.

Хусити запустили одну протикорабельну ракету по танкеру в ніч на 19 травня. Удар вивів з ладу двигуни і рульовий блок. За інформацією британського морського страхувальника Ambrey, у відсіку рульового механізму почалася пожежа.

Ймовірна атака на танкер "M/T Wind"

Корабель морської коаліції відреагував на сигнал лиха, відправлений судном, однак допомога не знадобилася. Екіпаж "M/T Wind" зміг відремонтувати пошкодження і продовжити рух.

Нагадаємо, восени 2023 року єменські хусити у відповідь на військову операцію Ізраїлю проти палестинського угруповання ХАМАС, заявили, що атакуватимуть кораблі, які належать ізраїльтянам, або якось пов'язані з компаніями з Ізраїлю.

У грудні Сполучені Штати і Велика Британія розпочали місію, завдавши повітряних ударів по позиціях бойовиків, щоб усунути загрозу для судноплавства. У січні 2024 року верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Брюссель планує розгорнути свою військово-морську місію в Червоному морі. Операція ЄС розпочалася 19 лютого.

Єменські хусити продовжують атакувати кораблі, причому під удар потрапляють не тільки ті, що нібито належать ізраїльтянам. Багато судноплавних компаній стали змінювати маршрути своїх вантажних кораблів.

На початку березня зареєстрований у Британії вантажний корабель Rubymar затонув у Червоному морі після влучання ракети хуситів.

Також у березні в Червоному морі було пошкоджено чотири підводні телекомунікаційні кабелі з наявних 15, які з'єднують Європу, Азію та Африку. Самі хусити заперечували причетність.