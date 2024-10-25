Кремль помог хуситам в атаках сотни судов: пострадал тайный "флот-призрак" самой РФ

По данным WSJ, йеменским боевикам удалось потопить несколько судов и заставить США тратить сотни миллионов долларов на защиту судоходства в Красном море. За всем этим стояла Россия, для которой "любая вспышка где-либо является хорошей новостью".

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Москва предоставила целевые данные йеменским хуситам, которые атаковали ракетами и БПЛА западные суда в Красном море. Так РФ помогла группировке нанести удар по главной артерии мировой торговли и усилить дестабилизацию в регионе. Деталями со ссылкой на три источника, в том числе из числа европейских чиновников, 24 октября поделились в The Wall Street Journal.

Используя российские спутниковые данные, хуситы расширили удары. Сообщается, что информацию передавали через членов Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

"Эта помощь, о которой ранее не сообщалось, показывает, насколько далеко готов пойти президент России Владимир Путин, чтобы подорвать возглавляемый США экономический и политический порядок Запада", — подчеркнули в издании.

РФ поддержала хуситов, которых в Вашингтоне считают террористами и которые совершили серию атак по одному из самых посещаемых судоходных путей в мире. По оценке аналитиков, целью Кремля было разжечь нестабильность и создать проблемы для США.

"Для России любая вспышка где-либо является хорошей новостью, потому что это отвлекает внимание мира от Украины, и США должны выделить ресурсы — системы Patriot или артиллерийские снаряды — и в игре с Ближним Востоком", — объяснил директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев.

Отмечается, что российская помощь на Ближнем Востоке демонстрирует "тектонический сдвиг" стратегии Кремля — президент Владимир Путин укрепил связи с Ираном. Хуситы начали свои атаки еще в конце 2023 года, эти удары — знак протеста против наступления ЦАХАЛа в Газу.

В течение первых месяцев этого года атаки продолжались. Всего с ноября 2023 года йеменские боевики атаковали более 100 судов. Два из них утонули, еще одно было захвачено.

Видео атаки по британскому нефтяному танкеру Cordelia Moon в Красном море

Удары хуситов вызвали "серьезные перебои" в мировой торговле, ведь суда перенаправляли более длинным и дорогим маршрутом — на юг вокруг мыса Доброй Надежды. Через пролив, который отделяет Красное море от Индийского океана, ежедневно проходит транзитом почти 1 из 10 баррелей нефти. Однако в августе объем танкерного движения по этому пути был снижен на 77% по сравнению с октябрем прошлого года.

США взяли на себя обязательства защищать международные пути судоходства и в декабре 2023 года создали многонациональную военно-морскую коалицию для сопровождения кораблей, идущих через пролив. К апрелю Вашингтон потратил на боеприпасы для отражения воздушных атак в Красном море уже примерно миллиард долларов.

"США были обеспокоены тем, что Россия может еще больше обострить ситуацию, предоставив хуситам российские противокорабельные или противовоздушные ракеты, которые могут угрожать усилиям американских войск по защите кораблей в регионе, но пока нет доказательств того, что Россия это сделала", — отметили в СМИ.

Однако в октябре российский торговец оружием Виктор Бут, недавно освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена заключенными, пытался продать хуситам автоматическое стрелковое оружие на примерно 10 миллионов долларов. Причастен ли к этому Кремль, не известно.

С тех пор, как хуситы начали атаковать связанные с Израилем и его союзниками суда, большинство кораблей начали выключать свои радиосигналы. Нападениям боевиков несколько раз подвергались и танкеры, которые перевозили российские нефтяные грузы. В том числе связанные с Москвой.

"Но эти поставки осуществляются через так называемый "флот-призрак", принадлежащий подставным компаниям, чтобы избежать санкций, о российской связи которых известно лишь близкому кругу российских нефтяных чиновников и игроков рынка", — добавили в издании.

Напомним, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл сообщал, что Китай отказался сотрудничать для противодействия атакам хуситов. Сообщалось, что вызванный ударами по кораблям кризис задел и Китай. Однако правительство КНР выбрало неожиданный способ спасти собственные суда.

4 октября стало известно, что хуситы атаковали в Красном море британский нефтяной танкер Cordelia Moon. Йеменская группировка применила восемь баллистических ракет, а также один беспилотник и безэкипажный надводный катер.