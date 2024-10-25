Кремль допоміг хуситам в атаках сотні суден: постраждав таємний "флот-привид" самої РФ

За даними WSJ, єменським бойовикам вдалося потопити кілька суден та змусити США витрачати сотні мільйонів доларів на захист судноплавства в Червоному морі. За усім цим стояла Росія, для якої "будь-який спалах будь-де є хорошою новиною".

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Москва надала цільові дані єменським хуситам, які атакували ракетами й БПЛА західні судна у Червоному морі. Так РФ допомогла угрупуванню завдати удару по головній артерії світової торгівлі та посилити дестабілізацію в регіоні. Деталями з посиланням на три джерела, зокрема з-поміж європейських чиновників, 24 жовтня поділились у The Wall Street Journal.

Використовуючи російські супутникові дані, хусити розширили удари. Повідомляється, що інформацію передавали через членів Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.

"Ця допомога, про яку раніше не повідомлялося, показує, наскільки далеко готовий піти президент Росії Володимир Путін, щоб підірвати очолюваний США економічний і політичний порядок Заходу", — підкреслили у виданні.

РФ підтримала хуситів, яких у Вашингтоні вважають терористами і які здійснили серію атак по одному з найбільш відвідуваних судноплавних шляхів у світі. За оцінкою аналітиків, ціллю Кремля було розпалити нестабільність та створити проблеми для США.

"Для Росії будь-який спалах будь-де є хорошою новиною, тому що це відвертає увагу світу від України, і США повинні виділити ресурси — системи Patriot або артилерійські снаряди — і у грі з Близьким Сходом", — пояснив директор Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Габуєв.

Зазначається, що російська допомога на Близькому Сході демонструє "тектонічний зсув" стратегії Кремля — президент Володимир Путін зміцнив зв’язки з Іраном. Хусити почали свої атаки ще наприкінці 2023 року, ці удари — знак протесту проти наступу ЦАХАЛу в Газу.

Протягом перших місяців цього року атаки продовжувались. Загалом з листопада 2023 року єменські бойовики атакували понад 100 суден. Два з них потонули, ще одне було захоплене.

Відео атаки по британському нафтовому танкеру Cordelia Moon у Червоному морі

Удари хуситів спричинили "серйозні перебої" у світовій торгівлі, адже судна перенаправляли довшим та дорожчим маршрутом — на південь навколо мису Доброї Надії. Через протоку, яка відділяє Червоне море від Індійського океану, щодня проходить транзитом майже 1 із 10 барелів нафти. Однак у серпні обсяг танкерного руху цим шляхом був знижений на 77% порівняно з жовтнем минулого року.

США взяли на себе зобов’язання захищати міжнародні шляхи судноплавства й у грудні 2023 року створили багатонаціональну військово-морську коаліцію для супроводу кораблів, які йдуть через протоку. До квітня Вашингтон витратив на боєприпаси для відбиття повітряних атак у Червоному морі вже приблизно мільярд доларів.

"США були стурбовані тим, що Росія може ще більше загострити ситуацію, надавши хуситам російські протикорабельні або протиповітряні ракети, які можуть загрожувати зусиллям американських військ із захисту кораблів у регіоні, але наразі немає доказів того, що Росія це зробила", — зауважили у ЗМІ.

Проте у жовтні російський торговець зброєю Віктор Бут, нещодавно звільнений з американської в’язниці в результаті обміну ув’язненими, намагався продати хуситам автоматичну стрілецьку зброю на приблизно 10 мільйонів доларів. Чи причетний до цього Кремль, не відомо.

З того часу, як хусити почали атакувати пов’язані з Ізраїлем та його союзниками судна, більшість кораблів почали вимикати свої радіосигнали. Нападам бойовиків кілька разів піддавались і танкери, які перевозили російські нафтові вантажі. Зокрема пов’язані з Москвою.

"Але ці постачання здійснюються через так званий "флот-привид", що належить підставним компаніям, щоб уникнути санкцій, про російський зв’язок яких відомо лише близькому колу російських нафтових чиновників та гравців ринку", — додали у виданні.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл повідомляв, що Китай відмовився співпрацювати для протидії атакам хуситів. Повідомлялось, що спричинена ударами по кораблях криза зачепила і Китай. Однак уряд КНР обрав несподіваний спосіб врятувати власні судна.

4 жовтня стало відомо, що хусити атакували в Червоному морі британський нафтовий танкер Cordelia Moon. Єменське угруповання застосувало вісім балістичних ракет, а також один безпілотник та безекіпажний надводний катер.