Єменські хусити атакували три судна, включно з нафтовим танкером, у Червоному та Середземному морях

Хусити вдарили по суднах усім арсеналом, включно з балістичними ракетами, безпілотниками і замінованими човнами.

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Єменські хусити активізували свої атаки після ізраїльського удару по південному місту сектору Гази Хан-Юніс у суботу. Тепер вони б'ють і по кораблях у Середземному морі. Про це повідомляє Reuters.

Представник хуситів Ях'я Сарі заявив, що хусити атакували нафтопродуктовий танкер Bentley I під прапором Панами і нафтовий танкер Chios Lion під прапором Ліберії в Червоному морі. Центральне командування США пізно ввечері в понеділок підтвердило ці атаки і повідомило, що про пошкодження або постраждалих інформації немає.

Також Яхья заявив, що було завдано удару по судну Olvia під прапором Кіпру в Середземному морі.

Раніше в понеділок Управління морських торговельних операцій Сполученого Королівства (UKMTO) повідомило, що на два судна було скоєно напад у Червоному морі біля берегів єменського портового міста Ходейда, водночас одне судно повідомило про отримання деяких пошкоджень.

Судно за 97 морських миль на північний захід від Ходейди зазнало атаки безпілотного катера без екіпажу, який врізався в лівий борт, пошкодивши його.

Ще одне торговельне судно, що перебувало за 70 морських миль на південний захід від Ходейди, зазнало нападу з боку трьох невеликих плавзасобів, повідомили UKMTO і охоронна фірма Ambrey.

Капітан цього судна повідомив, що зазнав нападу з боку трьох малих суден. Одне з цих суден було без екіпажу і двічі зіткнулося із судном, коли пасажири двох інших човнів відкрили вогонь по судну. Судно вжило "заходів самозахисту", і через 15 хвилин мале судно припинило атаку, повідомила UKMTO.

Пізніше капітан повідомив про те, що, вочевидь, це були дві окремі атаки, під час яких чотири снаряди розірвалися поруч із судном.

За словами Ambrey, судно та екіпаж у безпеці та прямують у наступний порт заходу.

З листопада 2023 року бойовики-хусити в Ємені завдають ударів за допомогою безпілотників і ракет по судноплавних шляхах у Червоному морі та Аденській затоці. Група заявляє, що ці дії є проявом солідарності з палестинцями, які постраждали від Ізраїлю в секторі Газа.

З лютого США і Велика Британія завдають ударів у відповідь, збиваючи безпілотники і бомбардуючи місця нападів у Ємені.

За даними доповіді Розвідувального управління Міністерства оборони США, від атак хуситів постраждали щонайменше 65 країн і великих енергетичних і судноплавних компаній.

У десятках нападів з листопада минулого року хусити потопили два судна і захопили ще одне, вбили щонайменше трьох моряків і порушили світову торгівлю, змусивши судновласників уникати популярного найкоротшого торгового шляху через Суецький канал.

Нагадаємо, у червні єменські хусити викрали понад 50 осіб, які працюють в ООН та інших іноземних організаціях. Міністр з прав людини Ахмед Арман закликав міжнародні організації перенести свої штаб-квартири із Сани, яку контролюють хусити, в Аден, де розташований офіційний уряд Ємену. Він зазначив, що ООН ігнорує прохання уряду Ємену з невідомих йому причин.