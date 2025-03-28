В Украине могут изменить правила перевода денег: что важно знать

НБУ вводит новые правила выпуска и обслуживания банковских карт.

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Национальный банк Украины намерен повысить прозрачность денежных переводов с карты на карту. Регулятор предложил банкам предоставлять клиентам более детальную информацию о получателях платежей, включая их имя и номер счета. Об этом говорится в тексте постановления, опубликованном на официальном сайте НБУ.

В документе "Об утверждении изменений в Положение о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов" введены новые правила выпуска и обслуживания банковских карт.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2025 года. В целях повышения безопасности переводов с карты на карту Национальный банк планирует обязать финансовые учреждения предоставлять клиентам более детальную информацию о получателе, даже если он является клиентом другого банка.

Отправитель сможет увидеть имя и номер счета получателя. В случае с юридическими лицами также будет отображаться код по ЕГРПОУ.

"Эквайр обязан по платежной операции, инициированной в пользу физического лица, передать эмитенту платежного инструмента плательщика уникальный (полный) номер платежного инструмента / номер счета получателя в формате IBAN или номер электронного кошелька получателя", — говорится в постановлении.

Еще одно возможное изменение — уточнение требований к оформлению платежных инструкций и определение обязательных реквизитов. Для онлайн-платежей банки будут обязаны предоставлять плательщикам свое полное наименование до начала инициирования перевода с карты.

Очевидно, предложенные НБУ изменения преследуют цель бороться с мошенническими действиями. Отсутствием имени получателя при отправке денег часто пользуются аферисты. Украинцы нередко становятся жертвами изобретательных злоумышленников, придумывающих действенные схемы. После вступления изменений в силу и появления точной информации на экране смартфона обманывать граждан станет сложнее.

Отметим, Фокус писал о лимитах на карточные переводы, введенных Нацбанком с 1 октября 2024 года. Согласно решению регулятора, ограничения касались исходящих переводов с карт граждан, но не касались переводов между юридическими лицами. При этом в НБУ объяснили, что таким образом пытаются справиться с явлением "дропов", когда карточки людей использовались для массовых мошеннических транзакций.

В декабре появились новые ограничения, которые касались переводов по реквизитам IBAN. Как выяснилось, украинские банки подписали меморандум о том, что будут отслеживать транзакции граждан, которые не могут подтвердить высокие доходы, а оперируют большими суммами. Для этого клиентов поделят на три группы с разным уровнем риска. Тем, кто будет иметь самый высокий риск, позволят переводить не более 50 тыс. грн. Со средним и низким — не более 150 тыс. с 1 февраля и не более 100 тыс. грн с 1 июня.