В Україні можуть змінити правила переказу грошей: що важливо знати

НБУ запроваджує нові правила випуску та обслуговування банківських карт.

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Національний банк України має намір підвищити прозорість грошових переказів з картки на картку. Регулятор запропонував банкам надавати клієнтам детальнішу інформацію про одержувачів платежів, зокрема їхнє ім'я та номер рахунку. Про це йдеться в тексті постанови, опублікованому на офіційному сайті НБУ.

У документі "Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів" введено нові правила випуску та обслуговування банківських карток.

Передбачається, що зміни набудуть чинності з 1 жовтня 2025 року. З метою підвищення безпеки переказів з картки на картку Національний банк планує зобов'язати фінансові установи надавати клієнтам більш детальну інформацію про одержувача, навіть якщо він є клієнтом іншого банку.

Відправник зможе побачити ім'я та номер рахунку одержувача. У випадку з юридичними особами також відображатиметься код за ЄДРПОУ.

"Еквайр зобов'язаний за платіжною операцією, ініційованою на користь фізичної особи, передати емітенту платіжного інструменту платника унікальний (повний) номер платіжного інструменту/номер рахунка одержувача у форматі IBAN або номер електронного гаманця одержувача", — ідеться в постанові.

Ще одна можлива зміна — уточнення вимог до оформлення платіжних інструкцій та визначення обов'язкових реквізитів. Для онлайн-платежів банки будуть зобов'язані надавати платникам своє повне найменування до початку ініціювання переказу з картки.

Очевидно, запропоновані НБУ зміни мають на меті боротися з шахрайськими діями. Відсутністю імені одержувача при відправленні грошей часто користуються аферисти. Українці нерідко стають жертвами винахідливих зловмисників, які вигадують дієві схеми. Після набрання змінами чинності та появи точної інформації на екрані смартфона обманювати громадян стане складніше.

Зазначимо, Фокус писав про ліміти на карткові перекази, введені Нацбанком з 1 жовтня 2024 року. Згідно з рішенням регулятора, обмеження стосувалися вихідних переказів з карт громадян, але не стосувалися переказів між юридичними особами. Водночас у НБУ пояснили, що таким чином намагаються впоратися з явищем "дропів", коли картки людей використовували для масових шахрайських транзакцій.

У грудні з'явилися нові обмеження, які стосувалися переказів за реквізитами IBAN. Як з'ясувалося, українські банки підписали меморандум про те, що відстежуватимуть транзакції громадян, які не можуть підтвердити високі доходи, а оперують великими сумами. Для цього клієнтів поділять на три групи з різним рівнем ризику. Тим, хто матиме найвищий ризик, дозволять переказувати не більше 50 тис. грн. Із середнім і низьким — не більше ніж 150 тис. з 1 лютого і не більше ніж 100 тис. грн з 1 червня.