Найдорожче паркування в історії: РФ забрала літак, який понад два роки простояв у Німеччині

Оплата за паркування за літак "Аерофлоту" почала набігати 27 лютого 2022 року через 3 дні після масштабного російського вторгнення в Україну. За добу вона складала від 340 до 560 євро.

Росія нарешті сплатила штраф і змогла забрати літак, який впродовж 2 років стояв на стоянці в аеропорту Мюнхена. Для цього вона сплатила 460 тисяч 460 тисяч євро за паркування. Про це пише німецьке видання BILD.

"Цей випадок, ймовірно, став одним із найдорожчих прикладів "паркувального штрафу" в історії", — пише BILD.

Зазначається, що оплата за паркування за літак "Аерофлоту" почала набігати 27 лютого 2022 року через 3 дні після масштабного російського вторгнення в Україну. Літак із Санкт-Петербурга приземлився в Мюнхені, але відлетіти до РФ не зміг, оскільки Німеччина закрила повітряний простір для російських літаків. Через це борт залишився на землі 834 дні.

За добу паркування літака обходилося РФ у розмірі від 340 до 560 євро. Лайнер компанії "Аерофлот", розрахований на 158 пасажирів, стояв на спеціальному майданчику поряд із терміналом 2.

Літак залишив Мюнхен після ретельної технічної перевірки та отримання сертифіката льотної придатності. Загальна сума за паркування становила 460 тисяч євро, але власники сподіваються швидко повернути ці кошти, оскільки місячна оренда такого літака становить близько 240 тисяч євро.

Нагадаємо, що модель plus-size почала літати тільки приватними літаками через великі сідниці. Обсяг стегон Грейсі Бон становить 140 см, що значно перевищує розміри стандартного сидіння в літаках.