В годовщину трагедии Олимпиады 1972: неизвестный в Мюнхене пытался устроить теракт у консульства Израиля

Вооруженный мужчина стрелял в немецких полицейских возле здания израильского консульства. Сообщается, что был открыт ответный огонь, и подозреваемого ранили.

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Шокирующий инцидент произошел в годовщину печально известного теракта на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года, в ходе которой палестинская группировка "Черный сентябрь" убила 11 израильских спортсменов. Офицеры полиции обезвредили неизвестного мужчину в Мюнхене, когда он начал стрельбу у Генерального консульства Израиля и городского Центра нацистской документации. Об этом пишет Daily Mail.

Полиция Мюнхена подтвердила проведение крупномасштабной операции в районе Бриеннерштрассе и Каролиненплац, оцепив периметр и разместив над местом происшествия полицейский вертолет. Они подтвердили, что стрелок был обезврежен и находится в тяжелом состоянии.

Перестрелка в Мюнхене

Сообщается, что подозреваемый произвел несколько выстрелов по полицейским постам. Место было выбрано неслучайно. У консульства Израиля также находится Мюнхенский центр нацистской документации: в бывшей штаб-квартире нацистской партии, которая теперь занимается изучением бурного прошлого города.

Стрелка сняли местные жители

Полиция Мюнхена подтвердила, что подозреваемый был застрелен вооруженными офицерами и находится в тяжелом состоянии. Неясно, пострадал ли кто-то еще.

На шокирующих кадрах, которые выложил в социальные сети немецкий журналист, пытавшийся снять происходящее из окна своей квартиры, можно услышать звуки перестрелки.

Перестрелка в Мюнхене

Бенедикт Франке, заместитель председателя и генеральный директор Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), рассказал о случившемся.

"Наш офис, который находится прямо рядом с Центром нацистской документации в центре Мюнхена, в настоящее время оцеплен полицией. Наши сотрудники находятся в изоляции. Ровно в 9:10 утра раздался громкий хлопок. Было слышно не менее дюжины выстрелов. На данный момент мы больше ничего не знаем. В настоящее время на улице развернут большой контингент экстренных служб", — отметил он.

Стрельба произошла в особенно деликатную дату — годовщину теракта на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году .

Теракт на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году

Резня 1972 года началась с захвата заложников ранним утром 5 сентября, когда восемь вооруженных членов террористической группировки "Черный сентябрь" проникли в Олимпийскую деревню в Мюнхене и с помощью украденных ключей проникли в апартаменты, где размещались представители израильской олимпийской сборной.

Некоторые члены команды оказали сопротивление, в этот момент погибли двое спортсменов.

Затем группа захватила девять заложников, а ее представитель потребовал освободить 234 палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля, а также лидеров фракции Красной Армии Ульрику Майнхоф и Андреаса Баадера в Западной Германии.

Погибшие во время тракта в Мюнхене в 1972 году

"Черный сентябрь" также потребовал самолет для своего побега.

После обсуждения вопроса о том, следует ли вступать в переговоры с террористической группировкой, власти Западной Германии в конечном итоге пришли к выводу, что единственным способом разрешения кризиса будет попытка спасения.

Они решили заключить с "Черным сентябрем" соглашение, позволяющее им перевезти связанных заложников на близлежащую авиабазу Фюрстенфельдбрук.

Полиция Западной Германии решила устроить тайную засаду на террористов, но план провалился из-за плохой связи, неправильного планирования и недостаточного количества снайперов для ликвидации всех террористов.

В аэропорту члены "Черного сентября" вступили в ожесточенную перестрелку с западногерманской полицией. Несмотря на преждевременные сообщения СМИ, что все заложники были успешно спасены, в конечном итоге все они были убиты в ходе неудавшейся попытки освобождения. Все террористы были ликвидированы 6 сентября.

Напомним, недавно тема Мюнхенской Олимпиады всплыла в модной индустрии. Adidas пригласил рекламировать обновленные кроссовки модели 1972 года палестинскую модель Беллу Хадид. Из-за грандиозного скандала от рекламного кампейна отказались, а Adidas принес извинения.