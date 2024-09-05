У роковини трагедії Олімпіади-1972: невідомий у Мюнхені намагався влаштувати теракт біля консульства Ізраїлю

Озброєний чоловік стріляв у німецьких поліцейських біля будівлі ізраїльського консульства. Повідомляється, що було відкрито вогонь у відповідь і підозрюваного поранили.

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Жахливий інцидент стався в роковини сумнозвісного теракту на Мюнхенській Олімпіаді 1972 року, під час якої палестинське угруповання "Чорний вересень" убило 11 ізраїльських спортсменів. Офіцери поліції знешкодили невідомого чоловіка в Мюнхені, коли він почав стрілянину біля Генерального консульства Ізраїлю та міського Центру нацистської документації. Про це пише Daily Mail.

Поліція Мюнхена підтвердила проведення великомасштабної операції в районі Бріеннерштрассе і Кароліненплац, оточивши периметр і розмістивши над місцем події поліцейський вертоліт. Вони підтвердили, що стрільця знешкодили і він перебуває у важкому стані.

Перестрілка в Мюнхені

Повідомляється, що підозрюваний зробив кілька пострілів по поліцейських постах. Місце було обрано невипадково. Біля консульства Ізраїлю також розташований Мюнхенський центр нацистської документації: у колишній штаб-квартирі нацистської партії, яка тепер займається вивченням бурхливого минулого міста.

Стрілка зняли місцеві жителі

Поліція Мюнхена підтвердила, що підозрюваного застрелили озброєні офіцери і він перебуває у важкому стані. Неясно, чи постраждав хтось ще.

На моторошних кадрах, які виклав у соціальні мережі німецький журналіст, що намагався зняти те, що відбувається, з вікна своєї квартири, можна почути звуки перестрілки.

Перестрілка в Мюнхені

Бенедикт Франке, заступник голови і генеральний директор Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), розповів про те, що трапилося.

"Наш офіс, який розташований прямо поруч із Центром нацистської документації в центрі Мюнхена, наразі оточений поліцією. Наші співробітники перебувають в ізоляції. Рівно о 09:10 пролунав гучний звук. Було чутно не менше дюжини пострілів. На даний момент ми більше нічого не знаємо. Наразі на вулиці розгорнуто великий контингент екстрених служб", — зазначив він.

Стрілянина сталася в особливо делікатну дату — роковини теракту на Олімпіаді в Мюнхені 1972 року.

Теракт на Олімпіаді в Мюнхені 1972 року

Різанина 1972 року розпочалася із захоплення заручників вранці 5 вересня, коли восьмеро озброєних членів терористичного угруповання "Чорний вересень" проникли до Олімпійського селища в Мюнхені та за допомогою вкрадених ключів пробралися до апартаментів, де розміщувалися представники ізраїльської олімпійської збірної.

Деякі члени команди чинили опір, у цей момент загинули двоє спортсменів.

Потім група захопила дев'ять заручників, а її представник зажадав звільнити 234 палестинських ув'язнених, які перебувають у в'язницях Ізраїлю, а також лідерів фракції Червоної Армії Ульріку Майнхоф і Андреаса Баадера в Західній Німеччині.

Загиблі під час тракту в Мюнхені 1972 року

"Чорний вересень" також зажадав літак для своєї втечі.

Після обговорення питання про те, чи слід вступати в переговори з терористичним угрупуванням, влада Західної Німеччини зрештою прийшла до висновку, що єдиним способом розв'язання кризи буде спроба порятунку.

Вони вирішили укласти з "Чорним вереснем" угоду, яка дасть їм змогу перевезти пов'язаних заручників на прилеглу авіабазу Фюрстенфельдбрук.

Поліція Західної Німеччини вирішила влаштувати таємну засідку на терористів, але план провалився через поганий зв'язок, неправильне планування і недостатню кількість снайперів для ліквідації всіх терористів.

В аеропорту члени "Чорного вересня" вступили в запеклу перестрілку із західнонімецькою поліцією. Попри передчасні повідомлення ЗМІ, що всіх заручників було успішно врятовано, в підсумку всіх їх було вбито під час невдалої спроби звільнення. Усіх терористів було ліквідовано 6 вересня.

Нагадаємо, нещодавно тема Мюнхенської Олімпіади спливла в модній індустрії. Adidas запросив рекламувати оновлені кросівки моделі 1972 року палестинську модель Беллу Хадід. Через грандіозний скандал від рекламної кампанії відмовилися, а Adidas перепросив.