Adidas попросив вибачення в Белли Хадід: деталі скандалу (фото)

Зірка подіумів палестинського походження знялася в новому рекламному кампейні, присвяченому Мюнхенській Олімпіаді 1972 року. Тоді терористи вбили представників ізраїльської делегації.

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Adidas попросив вибачення за "негативний вплив", який його реклама на тематику Мюнхенської Олімпіади мала на Беллу Хадід та інших моделей, які брали участь у кампейні. Відповідне звернення бренд опублікував в Instagram.

"Продовжується зв’язок із жахливою трагедією, яка сталася на Мюнхенській Олімпіаді, з нашою недавньою кампанією SL72", — йдеться в заяві спортивного бренду.

"Ці зв’язки не передбачені і ми приносимо вибачення за будь-які розлади чи страждання, заподіяні спільнотам у всьому світі", — додала пресслужба Adidas, повторивши, що вони "зробили ненавмисну помилку".

"Ми також приносимо вибачення нашим партнерам, Беллі Хадід, A$AP Nast, Jules Koundé та іншим, за будь-який негативний вплив на них", — підсумували в заяві.

Adidas попросив вибачення в Белли Хадід Фото: Скріншот

Минулого тижня німецька компанія зіткнулася з негативною реакцією за те, що Белла Хадід, яка активно підтримує палестинців під час війни Ізраїлю та ХАМАС, просувала свої кросівки SL 72, натхненні Іграми 1972 року, під час яких 11 ізраїльських спортсменів і один німецький поліцейський були вбиті палестинськими терористами, пише TMZ.

Белла Хадід Фото: Adidas

Після зчинення скандалу бренд видалив усі фото з Беллою зі своїх соцмереж та попросив вибачення, на що Хадід вирішила подати до суду на Adidas. За її словами, не варто було навіть розпочинати кампейн з акцентом на спорт із такими трагічними подіями.

"Ми усвідомлюємо, що були встановлені зв’язки з трагічними історичними подіями — хоча це абсолютно ненавмисно — і ми приносимо вибачення за будь-які спричинені хвилювання або страждання", — йшлося в заяві німецього бренду.

Белла Хадід Фото: Adidas

Нагадаємо, Белла Хадід продемонструвала стильні образи на вулицях Нью-Йорка.

Також Фокус писав про нового бойфренда Белли Хадід.