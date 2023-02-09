Ведется подковерная работа: Украине хотят навязать вариант Кореи для завершения войны, — Данилов

По словам секретаря СНБО, Киеву хотят предложить так называемую "38 параллель". Однако украинское общество никогда не согласится на разделение государства на две части.

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В настоящее время Украине стремятся навязать вариант разделения страны по образцу Северной и Южной Кореи, однако украинское общество никогда не пойдет на это. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью азербайджанскому информационному агентству Report, опубликованному 9 февраля.

По его словам, сейчас ведется большая "подковерная" работа для того, чтобы предложить Киеву так называемую "38 параллель" как на Корейском полуострове.

"Сегодня активизировались медведчуки, представители оппозиционной платформы и внутреннего фронта, называющие себя политтехнологами. Они пытаются заниматься этим вопросом, вести переговоры, проводить встречи", — рассказал Данилов.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что Киев на такой вариант не пойдет, и украинское общество также не согласится на вариант разделения государства на две части.

"Согласно нашей Конституции, она [Украина] единая, унитарная и останется таковой", — резюмировал он.

Напомним, 9 февраля Алексей Данилов также заявил, что Украина имеет полное право бить по военным целям на территории Российской Федерации, но будет делать это исключительно собственным оружием. Техника, переданная Киеву западными партнерами, для этих целей использоваться не будет.

В этом же интервью секретарь СНБО сказал, что Украина сможет получить танки Leopard задолго до наступления лета. При этом, по словам Данилова, передача американских танков Abrams займет "некоторое время".