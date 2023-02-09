Ведеться підкилимна робота: Україні хочуть нав'язати варіант Кореї для завершення війни, — Данілов

За словами секретаря РНБО, Києву хочуть запропонувати так звану "38 паралель". Проте українське суспільство ніколи не погодиться на розподіл держави на дві частини.

Related video

Нині Україні прагнуть нав'язати варіант поділу країни на зразок Північної та Південної Кореї, проте українське суспільство ніколи не піде на це. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв'ю азербайджанському інформаційному агентству Report, опублікованому 9 лютого.

За його словами, зараз ведеться велика "підкилимна" робота для того, щоб запропонувати Києву так звану "38 паралель" як на Корейському півострові.

"Сьогодні активізувалися медведчуки, представники опозиційної платформи та внутрішнього фронту, які називають себе політтехнологами. Вони намагаються займатися цим питанням, вести переговори, проводити зустрічі", — розповів Данилов.

Водночас секретар РНБО наголосив, що Київ на такий варіант не піде, і українське суспільство також не погодиться на варіант поділу держави на дві частини.

"Згідно з нашою Конституцією, вона [Україна] єдина, унітарна і залишиться такою", — резюмував він.

Нагадаємо, 9 лютого Олексій Данілов також заявив, що Україна має повне право бити з військових цілей на території Російської Федерації, але робитиме це виключно власною зброєю. Техніка, передана Києву західними партнерами, для цього не використовуватиметься.

У цьому ж інтерв'ю секретар РНБО сказав, що Україна зможе отримати танки Leopard задовго до літа. Водночас, за словами Данілова, передача американських танків Abrams займе деякий час.