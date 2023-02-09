Не використовуючи зброю Заходу: Україна має повне право бити по військових об'єктах у РФ, — Данілов

За словами Олексія Данілова, у ЗСУ достатньо власних ракет, комплексів і БПЛА для ударів по цілях на території Російської Федерації. Озброєння, надане Україні західними партнерами, для цього не використовуватиметься.

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Україна має повне право бити по військових цілях на території Російської Федерації, але робитиме це виключно власною зброєю. Техніка, передана Києву західними партнерами, для цього не використовуватиметься. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв'ю азербайджанському інформаційному агентству Report, опублікованому 9 лютого.

"Маючи зброю власного виробництва, ми маємо повне право знищувати ті об'єкти, які є загрозою нашій національній безпеці", — прокоментував секретар РНБО.

Як приклад Данілов навів Харків, який обстрілюється з території країни-агресора ракетами С-300.

"Чи маємо ми право знищити ці системи, які розташовані на території Росії? Так, маємо", — підкреслив він.

Водночас секретар уточнив, що Україна може це зробити виключно власною зброєю, яка є сьогодні в арсеналі ЗСУ, не використовуючи західної техніки.

"У нас є власні ракети, у нас є власні комплекси, у нас є власні БПЛА, які можуть виконувати ці функції", — додав Данілов.

Нагадаємо, Олексій Данілов 9 лютого також заявив, що Україна зможе отримати танки Leopard задовго до настання літа. Водночас, за словами секретаря РНБО, передача американських танків Abrams займе деякий час.

Раніше цього місяця міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Київ готовий дати гарантії, що далекобійна артилерія, отримана від країн Заходу, не використовуватиметься для завдання ударів по Росії.