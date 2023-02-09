Не используя оружие Запада: Украина имеет полное право бить по военным объектам в РФ, — Данилов

По словам Алексея Данилова, у ВСУ достаточно собственных ракет, комплексов и БПЛА для ударов по целям на территории Российской Федерации. Вооружение, предоставленное Украине западными партнерами, для этого использоваться не будет.

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Украина имеет полное право бить по военным целям на территории Российской Федерации, но будет делать это исключительно собственным оружием. Техника, переданная Киеву западными партнерами, для этих целей использоваться не будет. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью азербайджанскому информационному агентству Report, опубликованному 9 февраля.

"Владея оружием собственного производства, мы имеем полное право уничтожать те объекты, которые являются угрозой для нашей национальной безопасности", — прокомментировал секретарь СНБО.

В качестве примера Данилов привел Харьков, который обстреливается с территории страны-агрессора ракетами С-300.

"Имеем ли мы право уничтожить эти системы, которые находятся на территории России? Да, имеем", — подчеркнул он.

При этом секретарь уточнил, что Украина может это сделать исключительно собственным оружие, которое есть сегодня в арсенале ВСУ, не используя западную технику.

"У нас есть собственные ракеты, у нас есть собственные комплексы, у нас есть собственные БПЛА, которые могут выполнять эти функции", — добавил Данилов.

Напомним, Алексей Данилов 9 февраля также заявил, что Украина сможет получить танки Leopard задолго до наступления лета. При этом, по словам секретаря СНБО, передача американских танков Abrams займет "некоторое время".

Ранее в этом месяце министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев готов дать гарантии, что дальнобойная артиллерия, полученная от стран Запада, не будет использоваться для нанесения ударов по России.