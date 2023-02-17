"Дайте зброю та техніку, а ми розберемося з окупантами": солдати з Бахмута звернулися до Заходу

Українські військовослужбовці також показали журналістам переваги австралійських бронетранспортерів Bushmaster, котрі витримують розриви мін.

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Українські солдати, які стримують настання російських військ у районі Бахмута, звернулися до західних лідерів, які 17 лютого зібралися на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки. Про це повідомляє Sky News.

"Дайте нам більше військової техніки, більше зброї, а ми розберемося із російськими окупантами, ми їх знищимо", — сказав військовослужбовець Дмитро.

На засніженому полі бою, у районі, де російські солдати місяцями пов'язують, українські військовослужбовці показали журналістам переваги австралійських бронетранспортерів Bushmaster.

Ці БМП захищають солдатів від куль, дозволяють евакуювати поранених та надають прикриття для ведення розвідки, пояснив військовий.

"Були випадки, коли вибухали протитанкові міни, і солдати відбулися лише контузіями. Без серйозних поранень. Вони працюють дуже добре", — пояснив боєць ЗСУ.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що Німеччина пообіцяла навчати українських танкістів та забезпечити логістику. Водночас будуть потрібні постачання важких озброєнь від міжнародних партнерів.

Раніше Фокус повідомляв, що президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції і заявив, що "у Голіафа немає шансів, але є потенціал".