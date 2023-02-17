"Дайте оружие и технику, а мы разберемся с оккупантами": солдаты из Бахмута обратились к Западу

Украинские военнослужащие также показали журналистам преимущества австралийских бронетранспортеров Bushmaster, которые выдерживают разрывы мин.

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Украинские солдаты, сдерживающие наступление российских войск в районе Бахмута, обратились к западным лидерам, которые 17 февраля собрались на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Sky News.

"Дайте нам больше военной техники, больше оружия, а мы разберемся с российскими оккупантами, мы их уничтожим", — сказал военнослужащий Дмитрий.

На заснеженном поле боя, в районе, где российские солдаты месяцами увязают, украинские военнослужащие показали журналистам преимущества австралийских бронетранспортеров Bushmaster.

Эти БМП защищают солдат от пуль, позволяют эвакуировать раненых и предоставляют прикрытие для ведения разведки, пояснил военный.

"Были случаи, когда взрывались противотанковые мины, и солдаты отделывались только контузиями. Без серьезных ранений. Они работают очень хорошо", — пояснил боец ВСУ.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Германия пообещала обучать украинских танкистов и обеспечить логистику. Вместе с тем потребуются поставки тяжелых вооружений от международных партнеров.

Ранее Фокус сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции и заявил, что "у Голиафа нет шансов, но есть потенциал".