"Ревизионизм Путина не победит": Шольц призвал мир отправить танки Украине

Германия обещает обучать украинских танкистов и помочь в логистике, однако требует от международных партнеров тяжелого вооружения для ВСУ.

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Канцлер Германии призвал партнеров передать Украине боевые танки западного образца. Об этом Олаф Шольц сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает со ссылкой на собственного корреспондента "Европейская правда".

"Мы берем на себя ответственность, которую в такое время должна нести страна такого размера, расположения и экономической мощи, как Германия", — заявил Шольц.

Чиновник призвал всех, кто может послать танки западного образца для обороны и освобождения своих земель украинцам, сделать это.

"Министр обороны Писториус, министр иностранных дел Бербок и я лично интенсивно призываем к этому. Германия будет делать все, что в ее силах, чтобы сделать эти решения более легкими для партнеров. Например, обучая украинских солдат управлять танками здесь в Германии или оказывая поддержку с точки зрения снабжения и логистики", — сообщил канцлер Германии.

Также, как сообщает немецкое СМИ, Шольц упомянул президента России Владимира Путина. Немец заявил, что не снабжение оружием продлевает войну, а амбиции российского президента.

"Чем раньше президент Путин осознает, что он не достигает своей империалистической цели, тем больше шансов на скорейшее окончание войны, вывод российских войск", — сказал чиновник.

Канцлер Германии, сообщают в немецком медиа, подчеркнул единство украинцев и упомянул о "будущем членстве Украины в ЕС". Также Шольц подчеркнул, что Германия уже помогла за прошлый год Украине на сумму более 12 млрд евро и приняла более миллиона украинских беженцев.

"Ревизионизм Путина не победит", — заявил немец.

Также Мюнхенскую конференцию посетил Владимир Зеленский. Как сообщал Фокус, президент Украины перечислил причины, по которым Россия должна потерпеть поражение. Зеленский сравнил Украину с Давидом, а Россию с Голиафом. Президент сообщил, что Кремль может растянуть войну, но выиграть ее не имеет шансов.

Напомним, 13 февраля стало известно о старте учений украинских танкистов в Германии. Представитель министра обороны Германии Бориса Писториуса рассказала, что первые группы украинских защитников уже прибыли на полигон в Нижне-Саксонском городе Мунстер. Ускоренные курсы продлятся 6-8 недель, хотя обычно подготовка занимает не один год.