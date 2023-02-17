"Ревізіонізм Путіна не переможе": Шольц закликав світ надіслати танки Україні

Німеччина обіцяє навчати українських танкістів та допомогти у логістиці, однак вимагає від міжнародних партнерів важкого озброєння для ЗСУ.

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Канцлер Німеччини закликав партнерів передати Україні бойові танки західного зразка. Про це Олаф Шольц сказав на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє з посиланням на власного кореспондента "Європейська правда".

"Ми беремо на себе відповідальність, яку в такі часи мусить нести країна такого розміру, розташування та економічної потужності, як Німеччина", — заявив Шольц.

Посадовець закликав усіх, хто може надіслати танки західного зразка для оборони та звільнення своїх земель українцям, зробити це.

"Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що в її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів керувати танками тут у Німеччині або надаючи підтримку з точки зору постачання і логістики", — повідомив канцлер Німеччини.

Також, як повідомляє німецьке ЗМІ, Шольц згадав президента Росії Володимира Путіна. Німець заявив, що не постачання зброї подовжує війну, а амбіції російського президента.

"Чим раніше президент Путін усвідомить, що він не досягає своєї імперіалістичної мети, тим більше шансів на якнайшвидше закінчення війни, виведення російських військ", — сказав посадовець.

Канцлер Німеччини, повідомляють в німецькому медіа, підкреслив єдність українців та згадав про "майбутнє членство України в ЄС". Також Шольц наголосив, що Німеччина вже допомогла за минулий рік Україні на суму понад 12 млрд євро та прийняла більш ніж мільйон українських біженців.

"Ревізіонізм Путіна не переможе", — заявив німець.

Також на Мюнхенську конференцію завітав Володимир Зеленський. Як повідомляв Фокус, президент України перелічив причини, з яких Росія має зазнати поразки. Зеленський порівняв Україну з Давидом, а Росію з Голіафом. Президент повідомив, що Кремль може розтягнути війну, але виграти її не має шансів.

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо про старт навчань українських танкістів у Німеччині. Речниця міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса розповіла, що перші групи українських оборонців вже прибули на полігон в Нижньо-Саксонському місті Мунстер. Прискорені курси триватимуть 6-8 тижнів, хоч зазвичай підготовка займає не один рік.