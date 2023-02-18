"Бои идут по городу и на окраинах", — экс-командир "Азова" о ситуации в Бахмуте

По словам экс-командира полка Максима Жорина, ВС РФ бросают в бой все больше сил. Он рассказал, что к северу от Бахмута ситуация сложнее всего, но ВСУ удерживают позиции.

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Российское военное командование перебрасывает в район Бахмута все больше войск, пытаясь достичь какого-то результата. Об этом сообщил бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.

"Преимущественно работают в виде "солянок" — перемешивают "вагнеровцев", регулярные части и даже встречаются "лнровцы", — говорится в сообщении.

Украинские силы удерживают позиции, хотя тяжелые бои идут по всей линии фронта, в том числе на территории города и на его окраинах, отметил Жорин. В наиболее сложном положении оказалась территория к северу от Бахмута.

Вместе с тем, по словам экс-командира "Азова", снабжение работает должным образом: все нужное передается военнослужащим.

"Доставка боеприпасов, воды и пищи, эвакуация раненых — все это происходит в более-менее нормальном режиме", — пояснил военнослужащий, уточнив, что под этим имеет в виду только военнослужащих, поскольку гражданскому населению в городе очень опасно.

[ + – ] Пост Максима Жорина о ситуации в Бахмуте

Напомним, что 18 февраля боец ВСУ обратился к участникам Мюнхенской конференции из Бахмута и сообщил о "сверхсложном положении". Командир группы аэроразведки с позывным "Мадяр" отметил, что каждая минута промедления с поставками оружия влечет за собой жертвы среди мирных граждан.

17 февраля солдаты из Бахмута обратились к Западу с просьбой об "оружии и технике", которые позволят самостоятельно разобраться с оккупантами.