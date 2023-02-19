Оккупанты начали применять новую тактику в Луганской области, – Гайдай

Российские оккупанты в Луганской области пытаются подойти под прикрытием бронированной техники на позиции ВСУ, рассказывают в Луганской ОВА.

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В Луганской области активные боевые действия продолжаются на 3-х направлениях: Сватовском, Кременском и в районе Белогоровки. Самое жаркое – на Кременском. Здесь оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в Сватовском направлении ситуация более стабильная. Здесь ВСУ активно уничтожают вражескую технику.

"Удается каждый день уничтожать тяжелую технику врага. За один вечер наши защитники сожгли 3 вражеских БМП. Будничность — каждый день вражеские обстрелы. На Кременском направлении отличается ландшафт — здесь больше лесов. На Сватовском — больше поля и лесополосы, и там работают вражеские снайперы. Мы недавно видели видео, как один боец там держал оборону. Оккупанты начали применять новую тактику — они пускают бронированные машины, а между ними идет пехота. Они таким образом пытаются под прикрытием техники зайти на наши позиции", — рассказал Гайдай.

Он добавил, что, несмотря на сложность ситуации на Луганщине, она контролируется силами обороны. Противник продолжает накапливать личный состав и тяжелую технику.

Ранее Фокус сообщал, что украинские защитники в Луганской области уничтожили расхваленную "аналоговнет" технику оккупантов через 2 дня после того, как она там появилась. ВСУ "демилитаризовали" БМПТ "Терминатор".

По словам экскомандира "Азова" Максима Жорина, ВС РФ бросают в бой в Донецкой области в районе Бахмута все больше сил. Украинские силы удерживают позиции, хотя тяжелые бои идут по всей линии фронта, в частности, на территории города и его окрестностях.