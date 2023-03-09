Часть Киева осталась без света: введены экстренные отключения, — ДТЭК (фото)

В компании назвали отключения света вынужденной мерой из-за массированных ракетных ударов ВС РФ. По словам мэра Киева Виталия Кличко, без электроэнергии в столице остались 15% жителей.

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В четверг, 9 марта, из-за массированного обстрела во многих областях и городах Украины власти прибегли к экстренным отключениям света. Оператор Киевских электросетей компания ДТЭК подтвердила экстренные отключения света в Киевской области. Об этом сообщается на странице в Facebook.

"Из-за атаки врага применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", — говорится в сообщении.

В Киевской ОВА это подтвердили и также сообщили, что работают силы ПВО.

"Из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. Сейчас без света примерно 15% потребителей", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

Он также подтвердил взрыв в Голосеевском районе и отметил, что соответствующие службы направлены на место. О подробностях пообещал сообщить позже.

[ + – ] Скриншот поста Кличко

Тем временем пользователи в соцсетях сообщают об отключении света в Киеве и области.

[ + – ] Сообщение пользовательницы на странице ДТЭК

Экстренные отключения наблюдаются в Харьковской, Одесской, Киевской и других областях.

[ + – ] Сообщение об экстренных отключениях мэра Харькова Игоря Терехова

В Кривом Роге к "профилактическим отключениям света" решили прибегнуть в еще до возможной атаки РФ.

О частичном отключили света в Полтаве и объявленной воздушной тревоге сообщает " Суспільне".

Отключения света в отмечаются и в Кировоградской области и областном центре.

"В связи с угрозой ракетных ударов по Кировоградской области введена экстренная разгрузка, отключили часть Кропивницкого", — говорится в сообщении "Кировоградоблэнерго".

Ранее Фокус сообщал о подробностях массированного обстрела Украины 9 марта. Взрывы прогремели в нескольких городах, зафиксированы пуски десятков ракет со стороны ВС РФ. Первые взрывы раздались в Харькове, Одессе и Днепре. Известно и о "прилетах", и о работе ПВО.

Напомним, что СМИ рассказали, почему битва за Бахмут так важна для Украины и РФ.