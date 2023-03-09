В Україні через масовану атаку спостерігаються перебої з інтернетом (фото)

За даними сервісу NetBlocks, найгірша ситуація у Харкові, Житомирі та Одесі, де тривають ремонтні роботи після пошкоджень енергооб'єктів російськими ракетами.

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Внаслідок масованого ракетного обстрілу України 9 березня та подальших екстрених відключень світла в країні спостерігаються серйозні перебої із підключенням до інтернету. Про це у четвер, 9 березня, повідомив моніторинговий сервіс NetBlocks у своєму Twitter-акаунті.

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"Метрики показують значне зниження інтернет-зв'язку в кількох регіонах України після широкомасштабних російських ракетних атак сьогодні вранці, що значною мірою пояснюється аварійними відключеннями електроенергії з подальшим швидким відновленням", — йдеться у повідомленні.

Ситуація зі світлом в Україні після масового обстрілу 9 березня

Як повідомили у пресслужбі компанії "ДТЕК", у Києві скасовано екстрені відключення світла. Однак через перевантаження однієї з ліній екстрені відключення ще діють у частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів. Екстрені відключення також скасували у Київській та Дніпропетровській областях.

Внаслідок ворожої атаки також було знеструмлено частину Одеси та області. Наразі ремонтні бригади енергетиків працюють над відновленням електроенергії. В Одесі повернулися до планових вимкнень світла.

У НЕК "Укренерго" повідомили, що обмеження будуть застосовані в Харківській, Житомирській та Одеській областях.

Нагадаємо, 9 березня росіяни випустили по Україні 81 ракету. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, силам ППО вдалося збити 34 крилаті ракети та 4 БПЛА. Удари російських ракет припали по об'єктах критичної інфраструктури та цивільних споруд.

9 березня ДТЕК повідомили, що внаслідок ракетної атаки пошкоджено три теплоелектростанції. Обладнанню підстанцій було завдано суттєвої шкоди, після завершення повітряної тривоги енергетики почали ліквідувати наслідки.

Також нагадаємо, згідно з повідомленням "Харківобленерго", місто Харків повністю знеструмлено. В області повністю без електропостачання залишилися Чугуївський район та Дергачівська громада. У Лозівській, Нововодолазькій та Первомайській громадах електропостачання вже починають відновлювати.

Також повідомлялося, що у Львівській області одна із ракет впала в житлову зону. Спочатку повідомлялося про загибель чотирьох людей, але згодом з-під завалів витягли тіло ще одного чоловіка.