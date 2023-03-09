В Украине из-за массированной атаки наблюдаются перебои с интернетом (фото)

По данным сервиса NetBlocks, хуже всего ситуация в Харькове, Житомире и Одессе, где продолжаются ремонтные работы после повреждений энергообъектов российскими ракетами.

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В результате массированного ракетного обстрела Украины 9 марта и последующих экстренных отключений света в стране наблюдаются серьезные перебои с подключением к интернету. Об этом в четверг, 9 марта, сообщил мониторинговый сервис NetBlocks в своем Twitter-аккаунте.

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"Метрики показывают значительное снижение интернет-связи в нескольких регионах Украины после широкомасштабных российских ракетных атак сегодня утром, что в значительной степени объясняется аварийными отключениями электроэнергии с последующим быстрым восстановлением", — сказано в сообщении.

Ситуация со светом в Украине после массированного обстрела 9 марта

Как сообщили в пресс-службе компании "ДТЭК", в Киеве отменены экстренные отключения света. Однако из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов. Экстренные отключения также отменили в Киевской и Днепропетровской областях.

В результате вражеской атаки также была обесточена часть Одессы и области. Сейчас ремонтные бригады энергетиков работают над восстановлением электроэнергии. В Одессе вернулись к плановым отключениям света.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, ограничения будут применены в Харьковской, Житомирской и Одесской областях.

Напомним, 9 марта россияне выпустили по Украине 81 ракету. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, силам ПВО удалось сбить 34 крылатые ракеты и 4 БПЛА. Удары российских ракет пришлись по объектам критической инфраструктуры и по гражданским постройкам.

9 марта ДТЭК сообщили, что в результате ракетной атаки повреждены три теплоэлектростанции. Оборудованию подстанций был нанесен существенный урон, по завершении воздушной тревоги энергетики начали ликвидировать последствия.

Также напомним, согласно сообщению "Харьковоблэнерго", город Харьков полностью обесточен. В области полностью без электроснабжения остались Чугуевский район и Дергачевская громада. В Лозовской, Нововодолажской и Первомайской громадах электроснабжение уже начинают восстанавливать.

Также сообщалось, что во Львовской области одна из ракет упала в жилую зону. Сперва сообщалось о гибели четверых человек, но впоследствии из-под завалов извлекли тело еще одного мужчины.