Массированный обстрел Украины: часть Киева осталась без отопления, — Кличко

По словам городского головы, в столице поврежден объект энергетической инфраструктуры, но точные сроки его восстановления пока не озвучиваются.

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В результате утренней ракетной атаки часть Киева осталась без отопления. Об этом в четверг, 9 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По сообщению городского головы, из-за повреждения энергообъекта возникли проблемы с теплоснабжением, часть киевлян осталась без отопления. Даже наблюдаются сложности с подачей воды.

"Все службы работают над устранением последствий попадания российской ракеты. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть жителям столицы теплоснабжение и воду, где есть проблемы с ее поставками", — сообщил Кличко.

Ракетный обстрел Киева 9 марта

9 марта глава Киевской военной государственной администрации Сергей Попко сообщил, что российские оккупанты во время воздушной атаки на столицу использовали баллистическую ракету "Кинжал" — единственную, с которой не смогла справиться украинская ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Голосеевском и Святошинском районах Киева. В частности, в Святошинском районе обломки ракет ранили двоих людей, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Всего получили ранения три человека. Пять автомобилей полностью уничтожены, еще 15 — получили различные повреждения.

В результате массированного обстрела во многих областях и городах Украины прибегли к экстренным отключениям света. Оператор Киевских электросетей компания "ДТЭК" подтвердила экстренные отключения света в Киевской области, однако позже удалось перейти к стабилизационным отключениям.

Напомним, россияне произвели очередной массированный обстрел городов Украины 9 марта. Россияне выпустили по Украине 81 ракету. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силам ПВО удалось сбить 34 крылатые ракеты и 4 БПЛА. Удары российских ракет пришлись по объектам критической инфраструктуры и по гражданским постройкам.