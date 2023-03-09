Наслідки атаки РФ: на Житомирщині повернули графіки відключення світла (інфографіка)

У деяких споживачів світла не буде по пів доби. Проте частині мешканців Житомирської області електроенергію можуть не вимикати зовсім.

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У Житомирській області після ракетного обстрілу ЗС РФ 9 березня вводять погодинні відключення світла. Споживачів розділили на 6 черг, у частини з них світла може не бути по пів доби. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

З 9 березня на Житомирщині світло можуть вимикати на 6 годин поспіль. В залежності від групи ймовірність відключень різна, однак у частини споживачів світла може не бути в сумі 12 годин на добу.

Споживачів розділили на 6 черг, а 6-годинні сектори доби зафарбували різними кольорами в залежності від вірогідності відсутності світла.

Частині споживачів з великою ймовірністю світло вимикатимуть двічі на день по 6 годин. Кільком групам електроенергію можуть і не вимикати: ймовірність усіх добових відключень для них становить менше 50%.

Згідно з графіком:

у червоній зоні вірогідність відключення становить 75-100%;

у жовтій – 25-50%;

у білій — світло гарантоване, якщо немає аварійних відключень або планових робіт.

Графік відключень світла на Житомирщині Фото: Телеграм Віталія Бунечко

Нагадаємо, внаслідок атаки ЗС РФ у кількох регіонах пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура. У НЕК "Укренерго" повідомили, що найскладніша ситуація нині на Харківщині та на Житомирщині. На ремонт енергетикам потрібно від декількох днів до двох тижнів.

Мешканці столиці теж постраждали від обстрілу Росії. 9 березня частина Києва залишилася без опалення, а також у місті виникли складнощі з водопостачанням. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу в Україні спостерігались проблеми з підключенням до інтернету. Моніторинговий сервіс опублікував графік, на якому зафіксоване значне зниження інтернет-зв’язку у кількох українських регіонах. Це пояснили відсутністю світла через ворожу атаку.