Последствия атаки РФ: в Житомирской области вернули графики отключения света (инфографика)

У некоторых потребителей света не будет по полдня. Однако части жителей региона электроэнергию могут не выключать совсем.

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В Житомирской области после ракетных обстрелов ВС РФ 9 марта вводят почасовые отключения света. Потребителей разделили на 6 очередей, у части из них света может не быть по полдня. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

С 9 марта в Житомирской области свет могут выключать на 6 часов подряд. В зависимости от группы вероятность отключений разная, однако у части потребителей света может не быть в сумме 12 часов в сутки.

Потребителей разделили на 6 очередей, а 6-часовые сектора суток закрасили разными цветами в зависимости от вероятности отсутствия света.

Части потребителей с большой вероятностью свет будут выключать дважды в день по 6 часов. Нескольким группам электроэнергию могут и не отключать: вероятность всех суточных отключений для них составляет менее 50%.

Согласно графику:

в красной зоне вероятность отключения составляет 75-100%;

в желтой – 25-50%;

в белой – свет гарантирован, если нет аварийных отключений или плановых работ.

График отключения света на Житомирщине Фото: Телеграмм Виталия Бунечко

Напомним, в результате атаки ВС РФ в нескольких регионах повреждения получила энергетическая инфраструктура. В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что самая сложная ситуация сейчас на Харьковщине и Житомирщине. На ремонт энергетикам требуется от нескольких дней до двух недель.

Жители столицы тоже пострадали от обстрелов России. 9 марта часть Киева осталась без отопления, а также в городе возникли сложности с водоснабжением. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате массированного ракетного обстрела в Украине наблюдались проблемы с подключением к интернету. Мониторинговый сервис опубликовал график, на котором зафиксировано значительное понижение интернет-связи в нескольких украинских регионах. Это объяснили отсутствием света из-за вражеской атаки.